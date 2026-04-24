La OIEC impulsa Educación Católica 5.0 con Ed Tech Advisors* y prevé llegar a 24 países

Educación Católica 5.0 - CEDIDA

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Internacional de la Educación Católica (OIEC) ha reforzado en su Informe Anual 2025 la proyección del proyecto Educación Católica 5.0, una iniciativa orientada a repensar la escuela en la era de la inteligencia artificial desde una perspectiva humanista, ética y pedagógica. El informe recoge, además, la alianza estratégica firmada en octubre de 2024 con Ed Tech Advisors*, partner tecnológico del proyecto, con el objetivo de acercar a la educación católica soluciones innovadoras adaptadas a la realidad de los centros y coherentes con su misión educativa.

La propia OIEC sitúa esta reflexión en un marco claro: la inteligencia artificial no debe desplazar a la inteligencia humana, sino ponerse al servicio de una educación integral, respetuosa con la dignidad, la libertad y la dimensión relacional de la persona. En esa misma línea, el libro Educación Católica 5.0: situar al ser humano en el centro de la innovación tecnológica con el Pacto Educativo Global, publicado por la organización en 2025, ofrece fundamentos, criterios y aplicaciones concretas para integrar la IA sin perder la esencia de la relación educativa.

El Informe Anual 2025 recuerda también que esta línea de trabajo ya se ha traducido en acciones visibles: la organización de un seminario web internacional dirigido a jóvenes en 2024 y otro a educadores en 2025; la participación de la filósofa francesa Gabrielle Halpern en un encuentro internacional promovido por la OIEC; y la posibilidad de que jóvenes vinculados al movimiento probaran aplicaciones propuestas por este socio tecnológico para aportar mejoras. Todo ello apunta a una misma dirección: pasar del discurso a experiencias concretas de acompañamiento, discernimiento y uso responsable de la inteligencia artificial en educación.

Según datos actuales del proyecto facilitados por sus responsables, Educación Católica 5.0 ya está en marcha en ocho países, desde Pakistán hasta Chile, y la previsión es alcanzar 24 países a lo largo de 2026. Desde septiembre de 2025 y durante 2026 se han desarrollado además numerosas webinars de trabajo, presentación y cocreación en países donde el proyecto se está aterrizando con actores locales. Entre ellos figuran Pakistán y Francia, mientras que Chile acogerá la próxima semana una nueva sesión de trabajo dentro de este proceso de expansión internacional.

Esta nueva fase se concreta en la coordinación de los primeros pilotajes internacionales de nuevas metodologías, pedagogías y tecnologías en colegios de distintos contextos. Los centros que participan no parten de una adopción indiscriminada de herramientas, sino de la identificación previa de retos concretos, entre ellos el fortalecimiento del pensamiento crítico, el uso razonable y ético de la inteligencia artificial, la personalización del aprendizaje, la mejora del acompañamiento docente y la necesidad de innovar sin perder coherencia con el proyecto educativo de cada institución. La propia lógica del proyecto insiste en que la tecnología debe seleccionarse después del diagnóstico, no antes.

En este marco, uno de los desarrollos más singulares que se están impulsando es una metodología híbrida, interactiva y asistida por IA en el aula, concebida para reforzar la labor del docente y favorecer experiencias de aprendizaje más activas, personalizadas y significativas. Este enfoque combina teoría guiada, práctica aplicada, simulación de escenarios, retroalimentación continua y cierre reflexivo, y se está introduciendo en distintos contextos como una propuesta de carácter pionero para integrar la inteligencia artificial en la enseñanza sin desplazar el papel central del profesorado.

Las soluciones que se están probando han sido seleccionadas por haber mostrado previamente valor educativo en otros contextos. A partir de ahí, su implantación se está midiendo mediante indicadores definidos de impacto, con el fin de comprobar si producen mejoras reales y sostenibles en los colegios y entornos en los que se aplican. Esa lógica de pilotos acotados, acompañados y evaluables forma parte del enfoque con el que Ed Tech Advisors* participa en el proyecto junto a la OIEC.

La OIEC, que agrupa a una red internacional de más de 210.000 escuelas católicas en 110 países, plantea así una visión de innovación educativa que no se reduce a incorporar tecnología, sino que busca discernir qué herramientas, metodologías y acompañamientos pueden contribuir de verdad a la misión educativa de la escuela católica en un cambio de época especialmente exigente.

En palabras de David Lavín Carmona, CEO de Ed Tech Advisors*:

“La educación necesita innovación, pero no cualquier innovación. Necesita una innovación que parta de los retos reales de los centros, que respete su identidad, que ayude de verdad al docente y que se mida con seriedad. Educación Católica 5.0 nace precisamente para acompañar ese proceso con criterio pedagógico, visión estratégica y sentido ético.”

Con esta evolución, Educación Católica 5.0 se consolida no como un escaparate de herramientas, sino como un marco internacional de acompañamiento para integrar la inteligencia artificial en la educación con prudencia, exigencia pedagógica y centralidad de la persona. Ese es, precisamente, el sentido que la OIEC subraya en su Informe Anual 2025 y el que hoy empieza a tomar forma en procesos concretos de cocreación, pilotaje y renovación metodológica en diversos países.