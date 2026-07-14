Omán.- AMP.- Alcanzado por un misil un petrolero cuando navegaba frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz

Ubicación aproximada del petrolero alcanzado por un misil frente a las costas de Omán - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un petrolero ha sido alcanzado este martes por un misil cuando navegaba en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, según ha denunciado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), sin que por ahora haya más detalles sobre el suceso.

"El UKMTO ha recibido un informe sobre un incidente a trece millas náuticas (alrededor de 24 kilómetros) al sureste de Limá, en Omán", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado que el petrolero habría sido alcanzado "cuando transitaba de salida a través de la ruta sur".

"Las autoridades están investigando", ha manifestado, antes de recomendar a los buques presentes en la zona que "transiten con cautela" e "informen de cualquier actividad sospechosa", tras los últimos cruces de ataques entre Estados Unidos e Irán pese al alto el fuego de abril y el memorando de entendimiento de junio.

Tras ello, la empresa Stolt Tankers ha confirmado que el buque 'Stolt Magnesium' "ha sufrido una explosión causada por un artefacto externo" a su paso frente a las costas de Omán, antes de agregar que el suceso ha provocado un incendio en la sala de máquinas.

Un portavoz ha señalado en declaraciones concedidas a Europa Press que la tripulación se encuentra a salvo y localizada, antes de especificar que el capitán del buque ha activado los procedimiento de emergencia para hacer frente a las llamas. "La compañía ha estado en contacto con los familiares de los marineros del 'Stolt Magnesium'", ha zanjado.