Omán.- AMP.- Atacado un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz

March 15, 2026, Taichung, Taiwan: A map depicting the Kharg Island, the Persian Gulf, Iran, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman is displayed on a screen - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este martes de que un buque cisterna ha sido alcanzado por restos de misiles interceptores mientras se encontraba fondeando, a 23 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al este de la ciudad de Fujaira, en el sur de Emiratos Árabes Unidos y pleno golfo de Omán.

En un primer momento el buque cisterna informó de que había sido alcanzado por un "proyectil desconocido", mientras se encontraba fondeado, de acuerdo a la información del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) que monitoriza este tipo de incidentes.

Con relación a la embarcación afectada, el centro precisó que no existen heridos entre la tripulación ni tampoco se ha informado de "ningún impacto medioambiental", pese a que sí se han registrado "daños estructurales leves".

Posteriormente, UKMTO ha indicado que las investigaciones señalan que el buque fue alcanzado por restos de misiles interceptores cercanos. "El buque sufrió daños estructurales menores; se confirma que toda la tripulación está a salvo", ha añadido la entidad británica.

En este sentido, ante la situación en el estrecho de Ormuz, la autoridad marítima pide precaución a los navíos que transiten por la zona y que informen de cualquier actividad sospechosa.