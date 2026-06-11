Omán.- AMP.- EEUU confirma otro ataque contra un petrolero indio frente a las costas de Omán

Archivo - Ubicación aproximada de un petrolero que ha sufrido un incendio en su sala de máquinas tras un "incidente" frente a las costas de Omán - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este jueves un nuevo ataque contra otro buque petrolero indio frente a las costas de Omán, al que acusa de haber violado el cierre perimetral de la zona impuesto desde hace casi dos meses por Estados Unidos.

"Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron un petrolero en el golfo de Omán después de que el buque violara el bloqueo contra Irán al intentar transportar petróleo iraní, lo que supone el tercer buque comercial inmovilizado por las fuerzas estadounidenses esta semana", ha señalado en un comunicado el mando castrense.

En este sentido, el CENTCOM confirma el ataque al petrolero 'M/T Jalveer', con bandera de Guinea-Bissau, "cuando intentaba transportar petróleo desde Irán a través del golfo de Omán".

"Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del buque después de que la tripulación se negara repetidamente a cumplir las órdenes de las fuerzas estadounidenses", ha detallado.

Se trata del tercer buque indio que inmoviliza Estados Unidos esta semana y las autoridades indias han confirmado el incidente que implica al 'MT Jalveer', sin que se haya registrado víctimas. Los 20 marinos indios que se encontraban a bordo de la embarcación están a salvo, ha informado el secretario del Ministerio de Transporte Marítimo, Mukesh Mangal.

India ha denunciado los ataques contra buques petroleros en Ormuz subrayando que "son sumamente preocupantes y una consecuencia directa del conflicto que se desarrolla en la zona". El anterior bombardeo, este miércoles, contra el buque 'MT Settebello' se saldó con la muerte de tres marineros que fueron dados por desaparecidos.

Mangal ha indicado que actualmente hay 13 buques con bandera india en el estrecho de Ormuz, con un total de 562 marinos indios a bordo.

Según el balance del Ejército norteamericano, nueve buques que no cumplían con las órdenes de dar media vuelta han sido "inmovilizados", mientras que otros 135 buques han sido desviados y 42 buques de ayuda humanitaria desde que se inició el bloqueo el 13 de abril.

"El bloqueo se está aplicando de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán", ha indicado el CENTCOM.

Este jueves el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha informado de que un petrolero ha sufrido este jueves un incendio en su sala de máquinas tras un "incidente" registrado 21 millas náuticas (alrededor de 39 kilómetros) al noreste de Sohar, en la costa de Omán.

El organismo ha informado de que el petrolero "ha sufrido un incendio en la sala de máquinas" y por ahora no se han registrado víctimas ni "impacto ambiental".