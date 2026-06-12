India vuelve a convocar al encargado de negocios de EEUU por un nuevo ataque contra un buque frente a Omán

Archivo - El primer ministro de India, Narendra Modi. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han convocado este viernes de nuevo al encargado de negocios de Estados Unidos en el país, Jason P. Meeks, para protestar por los ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra buques con tripulación india frente a las costas de Omán.

El Ministerio de Exteriores ha condenado los ataques contra embarcaciones comerciales por parte de las fuerzas estadounidenses en una renovada queja por parte de Nueva Delhi, que confirmó la víspera el fallecimiento de tres marineros a bordo del petrolero 'MT Settebello', atacado el 10 de junio frente a Omán, según informaciones de la cadena NDTV.

El titular de la cartera diplomática india, Subrahmanyam Jaishankar, ha traslado por su parte una nueva protesta por los sucesos, esta vez a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en una conversación telefónica en la que ha incidido en que "este tipo de acciones letales contra la navegación mercante no tienen justificación alguna", según ha indicado en sus redes sociales.

En total son tres los incidentes de este tipo que se han venido sucediendo a lo largo de la semana. El primero de ellos tuvo lugar el 8 de junio, cuando se registró un incendio a bordo del 'MT Marivex' tras un ataque. Los 24 miembros indios de la tripulación fueron rescatados con vida.

El segundo ataque fue el del 'MT Settebello', del que fueron rescatados 21 marineros, pero otros tres murieron. El tercero tuvo lugar el jueves, cuando un buque mercante con tripulación india, el 'MT Jalveer' sufrió un ataque en la misma zona, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre la seguridad de las embarcaciones comerciales.

Según estimaciones oficiales, 622 marineros indios a bordo de 13 buques con bandera india operan actualmente en aguas al oeste y al este del estrecho de Ormuz. Además, cerca de 18.000 ciudadanos indios trabajan en cientos de buques mercantes con bandera extranjera en la región del golfo Pérsico, lo que convierte a India en uno de los países más expuestos al deterioro de la seguridad marítima.

Esta situación ha llevado por primera vez al Gobierno de India a reconocer públicamente que la Armada estadounidense está atacando de forma deliberada buques comerciales en los que navegan ciudadanos indios.

El jueves, el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, afirmó que "estos ataques deben parar". "Pedimos también diálogo y diplomacia para garantizar un pronto retorno a la paz y la estabilidad en la región", manifestó Jaiswal, que aclaró que las autoridades de India "dan una gran importancia al bienestar de la comunidad de marineros".

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró el miércoles que sus fuerzas "inmovilizaron" y dispararon contra el petrolero 'Settebello' mientras transitaba por el golfo de Omán por desobedecer las órdenes estadounidenses, en medio de su bloqueo a Irán en torno al estrecho de Ormuz.