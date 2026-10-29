AMP.- Registrado un "incidente" en un buque frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz

Archivo - Ubicación aproximada de un buque víctima de un "incidente" frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha confirmado este jueves un "incidente" frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz, donde hay un buque "incendiado", sin que por ahora haya más detalles sobre la situación.

El organismo ha apuntado en un comunicado que el suceso habría tenido lugar nueve millas náuticas (alrededor de 16,5 kilómetros) al norte de Jasab, en Omán, antes de especificar que "el capitán de un buque ha comunicado haber avistado otra embarcación en llamas".

"Se desconoce la situación de la tripulación. Por el momento, no se dispone de una evaluación de daños ni de un informe sobre el impacto medioambiental", ha señalado el UKMTO, que ha pedido a los buques "navegar con precaución" y "comunicar cualquier actividad sospechosa" en la zona.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha desmentido en las últimas horas las afirmaciones desde Teherán sobre varios buques alcanzados por minas navales cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz y ha reiterado qu la zona está "libre de minas".

"Durante los últimos días y semanas, los medios de comunicación controlados por Irán han difundido afirmaciones iraníes según las cuales buques comerciales estarían chocando contra minas navales al transitar por el estrecho de Ormuz. Estas afirmaciones son falsas", ha manifestado en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha recalcado que "todas las rutas de tránsito principales reconocidas internacionalmente a través del estrecho de Ormuz han sido despejadas de minas navales por las fuerzas estadounidenses y permanecen en ese estado". "Miles de buques comerciales han utilizado estas vías de tránsito sin incidentes y continúan haciéndolo a día de hoy", ha zanjado.