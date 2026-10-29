Un buque se hunde tras registrar un incendio a bordo frente a Omán en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní afirma que tres buques han colisionado con minas navales durante el último día

EEUU niega las afirmaciones de Irán sobre impactos de buques contra minas navales y reitera que la zona está libre de estos explosivos

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha confirmado este jueves que un barco se ha hundido tras registrar un incendio a bordo frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz.

El organismo ha apuntado en un comunicado que el suceso ha tenido lugar nueve millas náuticas (alrededor de 16,5 kilómetros) al norte de Jasab, en Omán, y ha indicado que la embarcación ha sido identificada como un 'dhow', un barco de vela de origen árabe.

"El barco se vio involucrado en un incidente que provocó un gran incendio abordo. Esto llevó a que se escorara y se hundiera", ha indicado UKMTO, que ha subrayado que la tripulación "ha sido evacuada de forma segura". "Se recomienda a las embarcaciones que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa a UKMTO, mientras las autoridades llevan a cabo la investigación", ha añadido.

Tras ello, la Guardia Revolucionaria ha afirmado que un total de tres buques han chocado durante las últimas 24 horas con minas navales en las últimas horas al intentar cruzar el estrecho de Ormuz por una ruta "no autorizada en la zona sur del estrecho".

"Estos buques cisterna desactivaron todos sus sistemas de radar y navegación y, haciendo caso omiso de las advertencias de la Armada de la Guardia Revolucionaria, intentaban atravesar la ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz", ha señalado, según un comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní.

Así, ha reiterado que las empresas propietarias de los buques "no deberían prestar atención" a las "invenciones" del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en referencia a sus garantías de que no hay minas navales en la zona, al tiempo que ha hecho hincapié en que "la realidad sobre el terreno es evidente.

El CENTCOM había desmentido en las últimas horas las afirmaciones desde Teherán sobre varios buques alcanzados por minas navales cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz y ha reiterado qu la zona está "libre de minas".

"Durante los últimos días y semanas, los medios de comunicación controlados por Irán han difundido afirmaciones iraníes según las cuales buques comerciales estarían chocando contra minas navales al transitar por el estrecho de Ormuz. Estas afirmaciones son falsas", ha manifestado en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha recalcado que "todas las rutas de tránsito principales reconocidas internacionalmente a través del estrecho de Ormuz han sido despejadas de minas navales por las fuerzas estadounidenses y permanecen en ese estado". "Miles de buques comerciales han utilizado estas vías de tránsito sin incidentes y continúan haciéndolo a día de hoy", ha agregado.

En respuesta, el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Mohebi, ha destacado a través de redes sociales que el "infanticida" CENTCOM "debe demostrar sus afirmaciones sobre la retirada de minas en el estrecho de Ormuz con pruebas independientes, no con comunicados". "La realidad en el estrecho de Ormuz se define en los cielos, la tierra y el mar, no en el ciberespacio o las salas de guerra mediática de Estados Unidos", ha apostillado.