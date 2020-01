Omán.- Felipe VI manda un mensaje de pésame al nuevo sultán de Omán por el fallecimiento del sultán Qabus bin Said

Publicado 11/01/2020 17:30:24 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rey ha enviado un telegrama de pésame al nuevo sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said, tras el fallecimiento este mismo sábado de su primo y regente Qabus bin Said al Said a los 79 años de edad.

"En estos momentos de dolor, elevo una oración por su alma y hago extensivas nuestras condolencias y sinceros respetos a toda la familia y al pueblo hermano de Omán", indica.

"Nunca olvidaremos la cercanía y amistad con las que siempre distinguió a España, así como las estrechas relaciones entre nuestros dos países, que impulsó en beneficio del desarrollo y progreso de nuestras sociedades", resalta el telegrama.

Felipe VI traslada el pésame en su nombre, en el del Gobierno y en el del todo el pueblo español.