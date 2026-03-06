Omar Feijoo Garzón presenta su candidatura al Congreso de Colombia desde España

Omar Feijoo Garzón, candidato del Partido Conservador Colombiano para el Congreso de Colombia desde España - EUROPA PRESS

Los colombianos residentes en el exterior tienen hasta el próximo 8 de marzo para ejercer su derecho al voto en las Elecciones al Congreso 2026. Estas elecciones permiten que los ciudadanos que viven fuera del país elijan representantes que defiendan sus intereses en el Congreso de Colombia, asegurando que la comunidad en el exterior tenga voz en la política nacional. En Madrid, los votantes podrán acudir a la Casa de Cantabria, donde se habilitará la mesa electoral.

"Desde el exterior hoy, como candidato al Congreso por los colombianos en el exterior, implementamos cuidar la democracia, no solo en España, sino en muchas partes del mundo, donde más de casi 7 millones de colombianos vivimos fuera de nuestro país", ha afirmado el candidato del Partido Conservador Colombiano, Omar Feijoo Garzón, en una entrevista concedida a Europa Press.

PROPUESTAS PARA LA COMUNIDAD EN EL EXTERIOR

Feijoo ha explicado que su campaña busca garantizar apoyo jurídico y social a los colombianos que viven fuera del país, especialmente ante los retos que enfrentan al adaptarse a nuevas leyes y sistemas en otros países. Ha destacado que muchos ciudadanos padecen problemas de salud mental debido al aislamiento y la distancia con sus familias. "Siempre los colombianos tienen muchas inquietudes, pero una de ellas es que se sienten solos", ha declarado. Ha asegurado que su objetivo es que los ciudadanos se sientan acompañados y respaldados en cualquier lugar del mundo y que cuenten con recursos que faciliten su integración y bienestar.

Entre sus iniciativas ha subrayado la creación de la Defensoría del Migrante, un organismo vinculado a la Defensoría del Pueblo en Bogotá que permitirá mejorar la atención a los colombianos en el exterior y optimizar la comunicación con los consulados. "Queremos crear la mesa del inmigrante para poder darle un manejo mejor a los colombianos que están en cualquier rincón del mundo que se sientan respaldados por esta Defensoría del Migrante", ha afirmado Feijoo. Ha añadido que esta iniciativa también permitirá obtener estadísticas más precisas sobre la población colombiana en el exterior y garantizar un seguimiento más eficiente de sus necesidades.

EDUCACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

En el ámbito educativo, Feijoo ha puesto el foco en la homologación de títulos profesionales y el acceso a becas, considerando que estos aspectos son fundamentales para la integración y desarrollo de los colombianos en el exterior. Ha recordado que más de 250.000 ciudadanos no han podido homologar sus títulos, lo que ha limitado sus oportunidades laborales y su participación plena en sectores profesionales. "No hay una buena comunicación entre la Cancillería de Colombia y la Cancillería de este país referente a este tema", ha explicado. Ha agregado que fortalecer los convenios educativos con España permitirá a más ciudadanos acceder a formación de calidad y regresar a Colombia con nuevas competencias, además de facilitar la movilidad académica y profesional.

Feijoo también ha detallado su propuesta de apoyo a emprendedores colombianos mediante una red global de empresarios, diseñada para ofrecer respaldo institucional y fomentar la cooperación internacional. "Los empresarios colombianos son un pilar importante porque apoyan a otros colombianos y les dan la oportunidad de trabajar", ha afirmado. Ha asegurado que se promoverán proyectos de sostenibilidad y se impulsará la colaboración entre emprendedores de distintos países, permitiendo que los colombianos que desarrollen negocios fuera de Colombia cuenten con apoyo efectivo de su país.

CULTURA Y ACOMPAÑAMIENTO

El candidato ha recalcado la importancia de mantener la identidad cultural y fortalecer los lazos entre los colombianos en el exterior, un elemento que considera clave para reducir la sensación de aislamiento y fomentar la cohesión comunitaria. "Lo que mi campaña quiere es empatizar, que el colombiano empatice con el otro y poder llevar proyectos importantes a nivel cultural", ha declarado Feijoo. Además, ha presentado la ONG Colombia Sin Fronteras, destinada a ofrecer asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y acompañamiento social. Según el candidato, esta iniciativa permitirá que los ciudadanos encuentren un punto de referencia fuera del país, conecten con otros colombianos y participen en actividades que refuercen la identidad y los vínculos culturales.

SALUD MENTAL, EJE CENTRAL DE LA CAMPAÑA

Feijoo ha insistido en que la salud mental constituye la base de su programa, señalando que la distancia familiar, los cambios en la vida cotidiana y las dificultades de adaptación generan problemas emocionales y depresión entre los colombianos en el exterior. "Hoy la gran mayoría de nacionales que viven en cualquier parte del mundo, sufren de depresión", ha afirmado. Ha subrayado que garantizar apoyo psicológico y social es fundamental para que los ciudadanos se sientan acompañados y respaldados, y ha reiterado que estas medidas serán complementarias a los servicios que ofrecen los consulados, ofreciendo un soporte integral que contemple la atención emocional, jurídica y social.