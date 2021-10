La OMS critica que las dosis de refuerzo "impiden" la vacunación de poblaciones de riesgo en países pobres

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha criticado este miércoles que los países que siguen inoculando dosis de refuerzo ahora "están impidiendo que otros países vacunen a sus poblaciones de mayor riesgo", por lo que ha pedido "cooperación mundial". "La oferta es limitada. Al final, esto es un juego de suma cero", ha señalado.

Así, ha apuntado que el número de muertes semanales reportadas por Covid-19 sigue disminuyendo, destacando que ahora está en el nivel más bajo en casi un año. "Pero sigue siendo un nivel inaceptablemente alto: casi 50.000 muertes a la semana, y la cifra real es seguramente mayor", ha lamentado el director general de la OMS.

En este sentido, ha alertado de que las muertes están disminuyendo en todas las regiones excepto en Europa, "donde varios países se enfrentan a nuevas oleadas de casos y muertes", ha señalado. "Y, por supuesto, las muertes son más altas en los países y poblaciones con menos acceso a las vacunas", ha lamentado.

Así las cosas, Tedros ha recordado que un total de 56 países que fueron excluidos del mercado mundial de vacunas no pudieron alcanzar el objetivo de vacunar al 10 por ciento de su población para finales de septiembre. "Incluso más países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo del 40 por ciento a finales de 2021", ha advertido.

En este sentido, ha informado de que tres países no han comenzado a vacunar aún: Burundi, Eritrea y la Corea del Norte. "Aproximadamente la mitad de los países restantes tienen problemas de suministro. Tienen un programa de vacunación en marcha, pero no tienen suficiente suministro para acelerar lo suficiente para alcanzar el objetivo", ha asegurado el dirigente del organismo de Naciones Unidas.

Por ello, Tedros ha pedido, una vez más, a los países y empresas que controlan el suministro mundial de vacunas de Covid-19 que prioricen el suministro a COVAX y a AVAT "ya".

Por otro lado, ha destacado que otro grupo de países está limitado por la capacidad, "especialmente los países afectados por la fragilidad, el conflicto o la violencia". Por ello, ha anunciado que la OMS se encuentra trabajando con esos países, a fin de fortalecer las capacidades técnicas y logísticas sobre el terreno y desplegar las vacunas.

"Alcanzar el 40 por ciento necesita un enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad, que depende del liderazgo político y de la sociedad civil. Estamos trabajando con los líderes para apoyar la priorización y la planificación que se necesita para hacer realidad la cobertura del 40 por ciento", ha recalcado el director general de la OMS.

"Con una acción agresiva y ambiciosa, la mayoría de estos países todavía pueden alcanzar el objetivo del 40 por ciento a finales de este año, o estar en una clara vía para alcanzarlo", ha concluido.

FALTA DE TRANSPARENCIA DE LOS FABRICANTES

Por su parte, el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bruce Aylward, ha querido dirigirse a los fabricantes. "Está mejorando la distribución a través de COVAX, pero no lo suficiente, porque no hay transparencia absoluta por parte de los fabricantes".

Por otro lado, ha puesto de relieve que la mayor parte de las dosis adicionales se reciben a través de donaciones. En este sentido, ha exigido a las empresas transparencia, saber cuántas dosis están suministrando y cuántas van a distribuirse a través de COVAX o AVAT para que puedan llegar a países de ingresos medios y bajos.

"Sin duda, todavía no hemos llegado a la visibilidad necesaria", ha señalado el doctor, en referencia al número de países que no llegarán al 40 por ciento de población vacunada de aquí a finales de año. "Los fabricantes son los que tienen que cerciorarse de que todos podamos saber a qué nos atenemos", ha reiterado. "Quizás no tengan existencias suficientes; en ese caso, el director general [de la OMS] se personará en los países que hayan concertado contratos, para que liberen mas dosis a través de COVAX, pero no lo podemos hacer si no tenemos transparencia sobre esos datos, y no podemos alcanzar más equidad sin esto", ha remachado.

Por su parte, la científica principal de la OMS, Soumya Swaminathan, considera "alentador" el anuncio de que BioNTech va a establecer lugares de producción en África. "Además, Pfizer ha concertado un acuerdo para fabricar esas vacunas en Sudáfrica, y Moderna parece que sigue los mismos pasos", ha señalado la doctora. "Sin embargo, no contamos con detalles al respecto: no sabemos si es una instalación o varias, si se trata de la finalización de la vacuna, o de la fabricación, pero, en cualquier caso, lo vemos con buenos ojos, porque así se imparte capacitación en África", ha señalado la científica principal de la OMS. "Queremos soluciones sostenibles, por lo que esto sería muy productivo", ha concluido.