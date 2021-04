La OMS insiste en el "desequilibrio escandaloso" en las vacunas: los países pobres han administrado solo el 0,2%

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado el "desequilibrio escandaloso" en la distribución de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo.

"Se han administrado más de 700 millones de dosis de la vacuna en todo el mundo, pero más del 87 por ciento han ido a parar a países de renta alta o media-alta, mientras que los países de renta baja s0lo han recibido el 0,2 por ciento", ha denunciado en rueda de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza).

El mandatario de la OMS ha recordado que a principios de año hizo un llamamiento para que la vacunación comenzara en todos los países en los primeros 100 días del año, una fecha que se cumple mañana. Según los datos del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas, de 220 países y economías, 194 han comenzado ya la vacunación, y 26 no. De ellos, 7 han recibido las vacunas y podrían empezar, y otros 5 países deberían recibir sus vacunas en los próximos días.

"Quedan 14 países que aún no han comenzado la vacunación, por diversas razones. Algunos no han solicitado las vacunas a través de COVAX, otros aún no están preparados y otros tienen previsto empezar en las próximas semanas y meses", ha detallado.

Tedros ha celebrado que "casi todos los países que quieren empezar ya han comenzado", pero ha denunciado, no obstante, que la mayoría de los países "no tienen ni de lejos suficientes vacunas para cubrir a todos los trabajadores esenciales, o a todos los grupos de riesgo, por no hablar del resto de sus poblaciones". "Sigue habiendo un desequilibrio escandaloso en la distribución mundial de vacunas", ha criticado.

Así, de acuerdo con los datos aportados por Tedros, de media, en los países de renta alta, casi 1 de cada 4 personas ha recibido la vacuna contra la COVID.19. En los países de bajos ingresos, sin embargo, es 1 de cada 500. "Permítanme repetirlo: 1 de cada 4 frente a 1 de cada 500", ha insistido.

COVAX NO CUMPLE SUS OBJETIVOS EN EL PRIMER TRIMESTE

Tedros ha reconocido que el mecanismo de distribución de vacunas COVAX esperaba distribuir casi 100 millones de dosis a finales de marzo, pero debido a "una marcada reducción del suministro", solo ha podido distribuir 38 millones de dosis.

"Esperamos poder ponernos al día durante abril y mayo. COVAX funciona. Es un mecanismo fuerte que puede distribuir las vacunas contra la COVID-19 más rápido y más eficientemente que cualquier otro mecanismo. El problema no es sacar las vacunas de COVAX; el problema es ponerlas", ha señalado.

En este contexto, ha rechazado las donaciones bilaterales de vacunas al margen de COVAX. "Estos acuerdos bilaterales corren el riesgo de avivar las llamas de la desigualdad en materia de vacunas. Este es un momento para la asociación, no para el patrocinio. La escasez de suministro está impulsando el nacionalismo vacunal y la diplomacia de las vacunas", ha apuntado.

En este contexto, ha anunciado que la OMS, junto con otros socios de COVAX, está "trabajando en varias opciones para acelerar la producción y el suministro". "Estamos en conversaciones con el Gobierno de la India sobre el suministro de vacunas a través del Serum Institute. Estamos trabajando para acelerar la liberación y el despliegue de las vacunas de SK Bio en Corea del Sur. Estamos tratando de acelerar la entrega de la vacuna de J&J. Estamos acelerando la revisión de más vacunas, incluyendo las de Sinopharm, Sinovac y Gamaleya. Seguimos buscando donaciones de dosis de los países que tienen suficiente para cubrir a toda su población varias veces, no dentro de varios meses, sino ahora. Estamos en conversaciones con varios países mientras tratamos de ampliar la capacidad de fabricación mundial", ha detallado.

En este sentido, el director de Regulación y Precalificación de la OMS, Rogério Gaspar, ha avanzado que las vacunas de Sinopharm y Sinovac están "en las etapas finales de evaluación". De la misma forma, ha anunciado que el grupo de asesoramiento técnico de vacunas de la OMS se reunirá el 26 de abril: "Esperamos que al menos una de los dos para evaluarse en esa reunión".

"Todavía tenemos una enorme cantidad de trabajo por delante, ya que tratamos de suministrar al menos 2.000 millones de dosis este año, lo que incluye garantizar el acceso y la financiación de 1.800 millones de dosis en nombre de las 92 economías de renta baja", ha añadido al respecto el director de la Alianza de Vacunas GAVI, Seth Berkley.