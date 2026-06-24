OMS.- La OMS afirma que el riesgo global por el ébola sigue siendo bajo pese al caso en Francia

KINSHASA, June 24, 2026 -- Medical workers escort an Ebola patient to an Ebola treatment center in Mongbwalu, Ituri Province, the Democratic Republic of the Congo, June 20, 2026. The Democratic Republic of the Congo (DRC) has reported 1,094 confirmed E - Shi Yu / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que, pese al caso positivo de ébola confirmado en Francia en un trabajador humanitario que regresó recientemente de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), el riesgo para el resto del mundo sigue siendo bajo y la respuesta coordinada al brote está empezando a mostrar resultados.

"Siempre que hay un caso en Europa u otras partes del mundo fuera de África, veo reacciones exageradas. No creo que sea importante ni necesario reaccionar de forma exagerada. No hay motivo para el pánico, porque en los últimos 50 años, el número de casos detectados fuera de África ha sido inferior a 30", ha subrayado el director general de la OMS durante una rueda de prensa este miércoles.

Tedros ha advertido de que el caso de Francia recuerda los riesgos que afrontan los trabajadores de primera línea, ya que casi 80 trabajadores de la salud se han infectado desde el inicio del brote. Por ello, ha insistido en que la organización recomienda a los países apoyar el despliegue seguro del personal que responde al brote y estar preparados para facilitar la evacuación en caso necesario.

En este contexto, Tedros ha alertado de que el brote "continúa propagándose rápidamente" en las zonas afectadas. "La defensa política en acción es esencial para crear las condiciones que permitan un mayor acceso humanitario y una respuesta a gran escala, dado que el brote se desarrolla en una situación compleja", ha apuntado.

No obstante, ha destacado la respuesta frente al brote desde que se notificó el primer caso en la RDC hace unas semanas. "La respuesta se ha intensificado significativamente bajo el liderazgo del Gobierno. En las últimas cinco semanas, el número de camas de tratamiento ha aumentado de menos de 10 a más de 519 centros de salud", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado que la capacidad de los laboratorios ha aumentado de 30 pruebas diarias en el laboratorio central de Kinshasa a más de 2.000 en nueve laboratorios de tres provincias de la RDC. "Cada vez más comunidades son conscientes de los riesgos del ébola y solicitan las herramientas y el apoyo necesarios para protegerse", ha declarado.

Tras ello, Tedros ha celebrado que más de 100 personas se han recuperado gracias a la detección temprana y la atención de apoyo. "Muchos pueden sobrevivir a esta enfermedad, pero podríamos salvar muchas más vidas", ha asegurado.

LA PRÓXIMA SEMANA COMENZARÁ UN ENSAYO CON DOS FÁRMACOS

El director general de la OMS ha informado de que la próxima semana comenzará en la República Democrática del Congo un ensayo clínico para evaluar dos tratamientos frente al ébola. El estudio analizará si la terapia basada en anticuerpos monoclonales 'MBP134' y el antiviral remdesivir pueden contribuir a reducir la mortalidad en pacientes con la enfermedad por virus de Bundibugyo, tanto por separado como en combinación. "Agradecemos a Estados Unidos y a Gilead Sciences por su apoyo a esta iniciativa", ha señalado Tedros.

"Junto con nuestros socios, ofreceremos más detalles la próxima semana. La OMS y sus colaboradores están trabajando estrechamente con las comunidades para informarles e implicarlas en el ensayo. También estamos trabajando para garantizar que tengan acceso a estas terapias si demuestran ser seguras y eficaces", ha añadido.

Por su parte, el responsable de ensayos clínicos de la OMS, Vasee Moorthy, ha afirmado que el estudio permitirá determinar si el antiviral remdesivir es seguro y eficaz para tratar la enfermedad por virus de Bundibugyo, así como evaluar la seguridad y eficacia de la terapia 'MBP134'.

"Además, gracias al diseño innovador del ensayo, también obtendremos información sobre si la combinación de ambos tratamientos es eficaz e incluso potencialmente más efectiva", ha señalado.

Sobre el alcance del estudio, Moorthy ha explicado que será necesario reclutar a alrededor de 1.000 participantes para obtener conclusiones sólidas sobre la seguridad y eficacia de estas opciones terapéuticas. Asimismo, ha indicado que el ensayo se ampliará de forma gradual a múltiples centros para acelerar la obtención de resultados.