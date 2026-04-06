OMS.- La OMS insta a continuar el trabajo colectivo basado en ciencia para reforzar la salud global

Archivo - Análisis de sangre, marcadores tumorales, mujer trabajando en un laboratorio - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANDICJOVAN - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado este lunes a gobiernos, instituciones y población a continuar trabajando de forma colectiva y en base a la evidencia científica para construir sistemas de salud más sólidos y equitativos, además de responder con mayor eficacia a futuras crisis.

"La ciencia es una de las herramientas más poderosas de la humanidad para proteger y mejorar la salud", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con motivo del Día Mundial de la Salud, que el organismo internacional conmemora este martes con el lema 'Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia'.

De este modo, la OMS busca poner en valor los avances que se han conseguido en salud global en las últimas décadas gracias al impulso de las innovaciones científicas. Entre las mejoras más notables, ha destacado que la tasa mundial de mortalidad materna ha disminuido en más del 40 por ciento desde el año 2000, mientras que la mortalidad infantil en menores de cinco años se ha reducido en más del 50 por ciento.

"Gracias al poder de la ciencia, hoy en día las personas en todos los países viven, en promedio, más tiempo y con mejor salud que sus antepasados. Las vacunas, la penicilina, la teoría de los gérmenes, las máquinas de resonancia magnética y la secuenciación del genoma humano son solo algunos de los logros científicos que han salvado vidas y transformado la salud de miles de millones de personas", ha detallado Tedros Adhanom.

La OMS ha resaltado el éxito que han supuesto avances como la anestesia moderna para evitar a los pacientes el dolor de la cirugía, así como los millones de vidas salvadas gracias a las vacunas o la detección precoz de enfermedades a la que contribuyen tecnologías como los tensiómetros electrónicos o las mamografías.

Sin embargo, ha advertido de que las amenazas para la salud siguen aumentando, impulsadas por los impactos del cambio climático, la degradación ambiental, las tensiones geopolíticas y los cambios demográficos. Estos desafíos incluyen enfermedades persistentes y sistemas de salud sobrecargados, así como enfermedades emergentes con potencial epidémico o pandémico.

Frente a ello, ha resaltado que miles de científicos, junto con organizaciones como la OMS, están impulsando en todo el mundo la investigación y desarrollando políticas, herramientas e innovaciones necesarias para proteger la salud de la población, tanto la actual como las generaciones futuras.

LA OMS CUMPLE 78 AÑOS

La nueva campaña de la OMS, que durará un año, también conmemora el 78 aniversario de la fundación de este organismo, creado el 7 de abril de 1948. Por ello, la organización ha querido poner en valor su trabajo a lo largo de estas casi ocho décadas, en colaboración con organizaciones científicas mundiales, para actuar frente a crisis sanitarias y promover la vanguardia en la salud global.

Como ejemplo, la OMS ha destacado su trabajo de coordinación durante el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) de 2003, que permitió la rápida identificación del virus en dos semanas. También ha apuntado a su labor, en 2009, en el desarrollo de formulaciones de desinfectantes de manos a base de alcohol y su adopción mundial en entornos sanitarios, protegiendo frente a infecciones.

En paralelo, ha puesto en valor sus esfuerzos constantes para la detección de desafíos emergentes para la salud humana y la colaboración con científicos y responsables políticos para desarrollar normas y estándares que protejan a la población.

En consonancia con el tema del Día Mundial de la Salud 2026, la OMS y la Presidencia francesa del G7 organizan una Cumbre 'One Health' en Lyon (Francia) hasta este martes, que reúne a jefes de Estado, científicos y líderes comunitarios para fortalecer la acción coordinada.

La OMS también acogerá el Foro Mundial de su red de Centros Colaboradores entre este martes y jueves, con representantes de más de 800 instituciones académicas y de investigación de más de 80 países. Estos centros apoyan la labor de investigación, asistencia técnica y desarrollo de capacidades de la OMS en todo el mundo.

La OMS ha insistido en que la ciencia debe seguir guiando la toma de decisiones en salud. "La ciencia transforma la incertidumbre en comprensión y revela los caminos para proteger y sanar a nuestras comunidades", ha subrayado la científica jefa de la OMS, Sylvie Briand.