La OMS y la Secretaría de la Commonwealth renuevan su colaboración para promover la cobertura sanitaria universal - SECRETARÍA DE LA COMMONWEALTH

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de la Commonwealth han renovado por cuatro años su colaboración para "fortalecer los sistemas de salud y promover la cobertura sanitaria universal", acuerdo que se ha firmado en forma de 'Memorando de Entendimiento'.

Según han indicado el director general de la primera de las entidades, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la secretaria general de la segunda, Shirley Botchwey, de esta manera se reafirma el compromiso compartido de "mejorar la salud y el bienestar en los 56 países miembros de la Commonwealth y de fortalecer la colaboración para abordar los apremiantes desafíos sanitarios mundiales".

Esta alianza estratégica "tiene un doble propósito: fortalecer los sistemas de salud a largo plazo y, al mismo tiempo, ayudar a los países a responder a las amenazas sanitarias urgentes", ha declarado Ghebreyesus. "Al combinar la experiencia técnica de la OMS con la capacidad única de la Commonwealth para convocar a líderes e impulsar la acción colectiva, podremos brindar un mejor apoyo a los países para proteger la salud, promover la cobertura sanitaria universal y fortalecer la resiliencia para las generaciones futuras", ha explicado.

En esta línea, la colaboración busca apoyar a los miembros de la organización representada por Botchwey en la construcción de sistemas de salud más sólidos, resilientes y equitativos. Así, se profundizará en cuatro áreas prioritarias, siendo la primera de ellas la de promover la Atención Primaria y las capacidades esenciales del sistema de salud para lograr la cobertura sanitaria universal, incluso mediante la innovación y las soluciones de salud digital.

ABORDARÁN LOS DETERMINANTES DE LA SALUD

Además, se ahondará en los determinantes sanitarios y las causas profundas de la mala salud en las políticas clave de todos los sectores, así como en la necesidad de mejora de la cobertura de los servicios de salud y la protección financiera para abordar las inequidades en salud y las desigualdades de género. Por último, se buscará responder al cambio climático mediante la construcción de sistemas de salud sostenibles y resilientes al clima.

Añadido a ello, se perseguirán otros objetivos, como la promoción de alto nivel sobre las prioridades sanitarias identificadas, incluidos diálogos entre múltiples partes interesadas; el respaldo de políticas y estrategias basadas en la evidencia, aprovechando la orientación técnica, las normas y los estándares de la OMS; y el impulso de la salud en los países más vulnerables.

"La renovación de este 'Memorando de Entendimiento' refleja nuestra determinación de convertir la ambición compartida en resultados concretos para los ciudadanos", ha expresado Botchwey, que ha recordado que el 'Plan Estratégico de la Commonwealth' "sitúa las alianzas en el centro de la acción, reconociendo que ninguna institución puede afrontar por sí sola los complejos retos actuales en materia de salud y desarrollo".