ONU.- AMP.- Macron pide "no ceder ante la fatalidad" de los discursos y defiende la ONU contra la ley de la selva

15 September 2026, France, Paris: France's President Emmanuel Macron stands to receive European Council President Antonio Costa at the Elysee Palace in Paris. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido este martes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York "no ceder ante la fatalidad", en un discurso en el que ha defendido la Carta de Naciones Unidas para que los distintos países y pueblos puedan "coexistir".

El jefe del Elíseo ha hecho un llamamiento a "mantener la determinación, una acción optimista", un mensaje que ha recalcado que lleva defendiendo desde que asumiera la Presidencia francesa en 2017.

"No cedamos a la fatalidad, a la derrota. Ahora está de moda decir que aquí en la ONU solo venimos a pronunciar discursos pero no se hace más, pero (...) esto no es cierto y aún menos hoy que antes así que no cedamos a cinco cosas", ha señalado, antes de preguntarse "¿queremos vivir en este estado de naturaleza con una vuelta a la ley de la selva o en una sociedad internacional civilizada"?".

Uno de esos cinco aspectos son el compromiso para dar con "soluciones concretas" ante los conflictos. "El Derecho Internacional nunca ha tratado de describir la realidad, indica los límites que se autoimponen los soberanos y para que la fuerza no sea el único elemento en caso de enfrentamiento (...) Quienes olvidan esto cometen un error moral", ha señalado antes de alertar de una "nueva era de barbarismo" en las guerras en curso.

Macron ha reclamado asimismo "no aceptar un nuevo orden de impunidad que hay quien quiere instaurar", por lo que ha asegurado que su país seguirá "sigue prestando un apoyo político y también operacional al mecanismo internacional de justicia", incluido al Tribunal Penal Internacional (TPI), cuyos jueces están siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.

"No debemos ceder ante la división del mundo, a esta fractura que muchos describen y algunos utilizan entre el norte y el sur (...) Si permitimos que esta división se arraigue, se va alimentando el doble rasero que algunos ejercen. Pero tenemos que reconciliar al norte y al sur para responder a los desafíos, ya sea el clima, la salud, el desarrollo", ha agregado el mandatario, incidiendo en la defensa del multilateralismo.

Asimismo, ha insistido en "no ceder ante la fatalidad ante cuestiones climáticas", reivindicando "lo mucho que hemos logrado desde los acuerdos de París de hace once años, cuyos principios siguen siendo válidos, de los que no nos hemos desviado".

Macron ha extendido esta petición a la inteligencia artificial, reclamando no ceder "un ápice ante el estado del mundo que está surgiendo respecto" de esta tecnología así como a la infancia y la juventud, si bien ha reconocido los riesgos de salud a los que se enfrentan en particular con las redes sociales.

LO QUE OCURRE EN GAZAS ES "UN ESPECTÁCULO VERGONZOSO"

El presidente francés ha denunciado ante Naciones Unidas que la Franja de Gaza se ha convertido en un "espectáculo (que) avergüenza" y ha vuelto a reclamar que se reconozca a Palestina como estado, recordando que Francia y otros países dieron ese paso hace prácticamente un año con motivo de la 80ª edición de la Asamblea General de la ONU.

"¿Qué credibilidad tenemos si seguimos sin actuar ante lo que ocurre en Gaza? Hay quienes se jactan de una supuesta paz en Palestina (...) pero esa paz no ha reabierto las vías humanitarias. ¡Este espectáculo nos avergüenza a todos!", ha exclamado.

"Fíjense en lo que está pasando en Cisjordania, donde cada día tienen lugar violaciones, pero ¿en nombre de qué?", se ha interrogado el mandatario, desatando aplausos entre lo asistentes.

Macron ha instado a "construir cada día el proyecto que es el respeto del derecho del pueblo palestino a existir", si bien al mismo tiempo ha incidido en la necesidad de abordar las condiciones de paz y la seguridad de Israel.

En todo caso, ha advertido a "quienes dicen que la seguridad de Israel supone violar los derechos de los vecinos" que lo que están haciendo con ello es "debilitar" la seguridad del país.

UCRANIA: ABOGA POR UNA "DOBLE MORATORIA" SOBRE ATAQUES CONTRA INSTALACIONES ENERGÉTICAS

El jefe del Elíseo ha abogado por una "doble moratoria" sobre los ataques contra instalaciones energéticas en Ucrania y Rusia, reclamando así hacer que el Kremlin "se enfrente a sus propias declaraciones".

"Apoyamos la iniciativa de una doble moratoria, una moratoria sobre la energía y las infraestructuras civiles en ambos bandos", ha declarado, antes de proponer "una moratoria en el mar Negro que permita liberar los cereales y dar respuesta a la cuestión de la seguridad alimentaria, tan crucial para tantos países emergentes y en desarrollo".

Macron ha asegurado en todo caso que su Ejecutivo "no escatimará esfuerzos para que se inicien lo antes posible unas negociaciones constructivas" entre Kiev y Moscú y ha hecho un alegato en defensa de los ucranianos especialmente ante la llegada del invierno, que dejará al país en una situación complicada en medio de las extremas bajas temperaturas.