Sánchez no acudirá a la recepción de Trump por la Asamblea General de la ONU al coincidir con un acto privado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), durante una reunión bilateral con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres (d), a 21 de septiembre de 2026, en Nueva York (Estados Unidos). Sánchez ha viajado a Nueva York para participar en la Seman - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la recepción que ofrece este martes por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidiendo con la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas al coincidir con un acto de agenda privada.

Fuentes gubernamentales confirmaron que Sánchez recibió la semana pasada la invitación para la tradicional recepción organizada por Trump, pero ya tenía la agenda llena para este martes 22 de septiembre.

El jefe del Ejecutivo asiste a la sesión de apertura del Debate General del 81º período de sesiones de la Asamblea General a las 15 horas, hora española y a las 20 horas asiste al homenaje a la activista feminista Gloria Steinem, fallecida este año.

A las 21 horas participa en un acto sobre protección de la infancia ante la inteligencia artificial y finalmente a las 22 horas, acude a un encuentro del grupo de defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre financiación al desarrollo.

Sánchez no tiene ningún acto público que coincida con el acto de Trump que comenzará a la 1 de la madrugada hora española, pero sí un acto privado que no aparece recogido en la agenda que cada día publica el Gobierno, según confirman a Europa Press fuentes de Moncloa.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en La Moncloa --presidido por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo -- la portavoz Elma Saiz confirmó que Sánchez no acudirá "básicamente porque la invitación llegó hace escasas fechas cuando ya estaba todo el viaje preparado".

Saiz recordó además que Sánchez tampoco acudió a esta cena el año pasado --fue el Rey Felipe VI en representación de España-- y ha subrayado la importancia del resto de actos a los que acudirán el presidente y varios de sus ministros a lo largo de la semana.

En la misma línea, fuentes gubernamentales apuntan que se trata de un acto social y no de trabajo e insisten en que Sánchez no acude todos los años. En ese sentido alegan que no es un acto fijo que se celebre el mismo día en todas las ediciones y por tanto se puedan planificar con mucha antelación.

ALBARES NIEGA QUE SEA UN PLANTÓN

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado que la ausencia de Sánchez sea un plantón. "Es absurdo, ni el presidente del Gobierno se comporta de esa manera ni la política exterior de España está planteada de esa manera", ha defendido en declaraciones en 'LaSexta', recogidas por Europa Press, asegurando que España y Estados Unidos son "aliados" y que el Gobierno cree en la relación transatlántica, "que es mutuamente beneficiosa".

"Hay muchos que acudirán, otros muchos que no acudirán, y todas esas lecturas me parece que son absurdas cuando no torticeras", ha agregado, tras ser preguntado si, como ha interpretado buena parte de la prensa, se trata de un plantón a Trump, con el que son claras las desavenencias en el plano político.

Además, ha restado importancia a la recepción, a la que acudió el año pasado el Rey Felipe VI ya que fue él quien presidió la delegación española y habló ante la Asamblea General, afirmando que "es una recepción de tipo social, en el que hay líderes que acuden, hay otros que no acuden, depende de la agenda".

Sánchez, ha dicho el ministro, tiene "una agenda muy cargada" esta semana. "España está donde tiene que estar esta semana, aquí en Nueva York y la voz de España se va a oír con fuerza en el mundo" para defender el multilateralismo, rechazar la guerra y para reivindicar el desarrollo como vía para alcanzar la estabilidad y la seguridad.