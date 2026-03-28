Archivo - June 8, 2024, Paris, France: Former President of Senegal Macky Sall during a state dinner at the Elysee Palace, in Paris, on June 8, 2024, as part of a state visit of US President Joe Biden. - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

Ruanda acusa a Burundi de haber impulsado por su cuenta y riesgo la apuesta por el expresidente senegalés

Sall defiende que su candidatura sigue vigente y que sigue contando con el respaldo implícito de la mayoría de la Comision de la UA

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana ha rechazado una moción para respaldar la candidatura del expresidente senegalés Macky Sall a secretario general de la ONU en una crisis política que tiene como protagonistas a Ruanda y a Burundi, enemistados por la guerra del este de República Democrática del Congo.

A grandes rasgos, una veintena de países de la Unión Africana rompieron ayer su voto de silencio sobre la candidatura de Sall, impulsada por Burundi. "La Comisión de la Unión Africana desea informar que, al cierre de la jornada laboral de hoy, 27 de marzo de 2026, fecha límite establecida para el procedimiento de silencio, veinte Estados miembro han roto el silencio respecto a la adopción del proyecto de decisión".

"Por consiguiente, el proyecto de decisión sobre la candidatura de S.E. Macky Sall, expresidente de la República de Senegal, a secretario general de las Naciones Unidas, no ha sido adoptado", ha rematado el comunicado.

El ministro de Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, aclaró a última hora del viernes, en redes sociales, que la decisión de estos países no tiene nada que ver con la figura de Sall, sino que "su objetivo era oponerse a un procedimiento viciado iniciado por el presidente Evariste Ndayishimiye de Burundi, presidente de la Unión Africana, en total violación de todas las normas y reglamentos que rigen las candidaturas africanas en el sistema internacional".

El caso es que Burundi y Ruanda asisten a los bandos enfrentados en RDC: el Gobierno burundés está prestando auxilio al Ejército congoleño y a sus milicias mientras que Ruanda apoya a la organización armada del Movimiento 23 de Marzo, el M23. El Gobierno ruandés asegura que no tiene nada que ver con este conflicto pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido resoluciones que apuntan directamente a Kigali como mecenas de esta milicia, que ostenta el control de buena parte de la zona oriental del país.

El ministro de Exteriores ruandés denunció que "el presidente Ndayishimiye, en lugar de convocar una Cumbre de la UA para que le asesorara sobre el procedimiento correcto, optó por dar a sus homólogos jefes de Estado y de Gobierno de la UA tan solo 24 horas para respaldar, guardando silencio, la decisión".

"Esto fue demasiado para muchos Estados miembros de la UA, que no podían aceptar semejante imposición ni semejante falta de respeto por parte de su presidente", ha concluido el ministro de Exteriores.

SALL ASEGURA QUE SIGUE CONTANDO CON EL RESPALDO MAYORITARIO

En un comunicado de respuesta, el equipo del expresidente senegalés asegura que este revés no es tal y que sigue contando con el respaldo mayoritario de la mayoría de miembros de la Comisión de la Unión Africana. Además, también informa de que algunos de los países que se quejaron del procedimiento han retirado sus objeciones.

Según un recuento del equipo de Sall, la Unión Africana cuenta con 55 Estados Miembros. De los 20 que se retiraron del procedimiento silencioso, 14 presentaron una objeción y seis solicitaron una prórroga del plazo del procedimiento silencioso, "sin objetar la decisión en sí".

"Por consiguiente, 35 de los 55 Estados Miembros de la Unión Africana no presentaron objeción alguna a la adopción del proyecto de Decisión ni solicitaron una prórroga del plazo del procedimiento silencioso", ha explicado.

Además, el equipo dice haber recibido garantías de que la República Árabe de Egipto ha retirado su solicitud, y Liberia, que figuraba entre los países que habían presentado una objeción, también la ha retirado.

"En consecuencia, 13 países mantienen sus objeciones y 5 sus solicitudes de prórroga del plazo del procedimiento silencioso. La Unidad de Comunicaciones informa que la candidatura del Presidente Sall, debidamente presentada y registrada el 2 de marzo de 2026, sigue vigente", concluye.