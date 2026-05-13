ONU.-Antigua y Barbuda nomina a la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa en la carrera para suceder a Guterres

Archivo - La exministra de Exteriores y de Defensa de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas María Fernanda Espinosa Garcés - Europa Press/Contacto/Yang Guanyu - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Exteriores y de Defensa de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas María Fernanda Espinosa Garcés es la última persona en unirse a la carrera a la Secretaría General de la ONU, tras ser nominada por Antigua y Barbuda para el puesto que actualmente ostenta el portugués António Guterres.

"Tengo el honor de presentar formalmente la candidatura de Su Excelencia María Fernanda Espinosa Garcés para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas", reza la misiva firmada por el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y difundida este martes por la ONU.

Considerando "esencial que los Estados Miembros cuenten con la más amplia gama posible de candidatos altamente calificados y creíbles", Browne ha transmitido la convicción de su Gobierno de que María Fernanda Espinosa "posee la experiencia, el criterio, la independencia, la credibilidad y el prestigio internacional necesarios para ejercer las responsabilidades de secretaria general con equilibrio, integridad, visión estratégica y, fundamentalmente, con impacto".

"A lo largo de su carrera, la Sra. Espinosa ha demostrado una capacidad constante para interactuar de manera constructiva con todos los grupos regionales y políticos, facilitar el diálogo entre diferentes perspectivas y generar confianza entre actores con intereses y prioridades distintos", reza la misiva en la que el mandatario caribeño destaca de la también exembajadora ante la ONU su "conocimiento amplio y equilibrado" de la organización.

Su candidatura, ha alegado Antigua y Barbuda, aporta lo que "requiere" la organización actualmente: "Un liderazgo capaz de fomentar la confianza, preservar el equilibrio institucional, fortalecer la cooperación internacional y ayudar a guiar a Naciones Unidas durante un período de transformación global".

De este modo, Espinosa concurrirá junto al argentino Rafael Grossi, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el expresidente senegalés Macky Sall y la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan en su carrera común al puesto de Guterres.