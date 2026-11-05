La ONU condena el atentado con explosivos en el suroeste de Colombia que dejó un joven muerto y cuatro heridos

Archivo - Bandera de Colombia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha condenado este jueves el ataque "indiscriminado" perpetrado la víspera con un vehículo cargado de explosivos en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, donde al menos un joven de 20 años ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas.

El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, ha trasladado en un comunicado su rechazo a ese tipo de acciones y ha instado a los grupos armados no estatales a proteger a la población civil y a respetar su derecho a la vida y a al integridad física, conforme a las obligaciones establecida por el Derecho Internacional Humanitario. El atentado ocasionó además daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales de la zona.

En este sentido, ha recalcado que los ataques indiscriminados están expresamente prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y "pueden configurarse en una infracción grave" de esta normativa internacional.

Asimismo, el representante de Naciones Unidas ha expresado su solidaridad con los familiares del joven fallecido y con los habitantes del Cauca, al tiempo que ha reclamado a las autoridades competentes que investiguen lo ocurrido y lleven ante la Justicia a los responsables.

Por último, Campbell ha insistido en la necesidad de adoptar medidas eficaces que permitan evitar que se repitan ataques de estas características y garantizar la seguridad de la población civil.

La condena de la ONU alude a un episodio ocurrido este miércoles en el que un joven de 20 años que se desempeñaba como barbero en el municipio de Patía ha fallecido como consecuencia de un atentado con explosivos confirmado por la subsecretaria de Paz y Gobernanza del departamento del Cauca, Diana Murillo.

El presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha condenado "con toda contundencia" lo que ha tildado de "ataque terrorista", cuya autoría no ha sido hasta el momento reivindicada.