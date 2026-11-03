La ONU confirma la recepción de una carta de un líder pandillero de Haití pero aclara que no implica reconocimiento

Archivo - Un miembro de la banda "Vivre Ensemble" ("Vivir juntos") hace alarde de su rifle en Puerto Príncipe, la capital de Haití - David Allignon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado la recepción de una carta firmada por Wilson Joseph, alias 'Lanmò San Jou', líder de la banda criminal haitiana '400 Mawozo', en la que el pandillero solicita la mediación del organismo tras la llegada de un contingente militar salvadoreño al país caribeño, si bien el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, ha matizado que la recepción de la misiva no constituye un respaldo a su contenido, un reconocimiento de su autor ni una posición formal por parte de la institución.

A través de una nota, el representante público de António Guterres ha subrayado la honda preocupación de Naciones Unidas por el impacto de la crisis de seguridad sobre las comunidades locales haitianas, enfatizando la necesidad de priorizar soluciones pacíficas, proteger a la población civil y respetar estrictamente el Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos en todas las operaciones sobre el terreno.

En relación con la presencia militar extranjera, la portavocía del organismo ha precisado que tiene constancia de los informes sobre el despliegue adicional de tropas enviadas por El Salvador. No obstante, Dujarric ha aclarado que "la gran mayoría" de los efectivos salvadoreños no están desplegados bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) respaldada por el mandato internacional, por lo que quedan fuera del alcance y del mandato de notificación de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití, cuya labor se limita a dar soporte logístico y operativo a las fuerzas autorizadas bajo dicho protocolo.

La aclaración de Naciones Unidas responde a la carta remitida por Joseph al secretario general, António Guterres, en la que el jefe de '400 Mawozo' --por quien Estados Unidos ofrece un millón de dólares (unos 890.000 euros) de recompensa-- pedía enviar una delegación de diálogo tras la llegada a Haití de más de 2.000 soldados salvadoreños.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó dicho contingente con el objetivo exclusivo de localizar y rescatar con vida a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados tras una emboscada sufrida por la GSF, advirtiendo de que su país no encabeza una "misión de ocupación", pero asegurando que sus fuerzas están preparadas para actuar con contundencia contra las pandillas si los rehenes no son liberados.