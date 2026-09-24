Delcy Rodríguez defiende ante la ONU el diálogo, la paz y la seguridad energética como prioridades internacionales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - William Volcov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado este miércoles ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York un futuro de las relaciones internacionales basado en el rechazo a la violencia y en la búsqueda de soluciones entre las partes, y ha remarcado que el diálogo debe imponerse sobre el enfrentamiento, defendiendo una salida negociada a los conflictos hoy activos en distintas partes del mundo.

La dirigente venezolana ha insistido en que alcanzar una paz que sea, al mismo tiempo, justa, duradera y respetuosa con la dignidad de quienes participan en los conflictos no constituye una aspiración irreal, sino una vía necesaria para afrontar las guerras desde una perspectiva humana.

Durante su intervención, Rodríguez ha vinculado además la construcción de sociedades mas estables con un modelo de desarrollo que incorpore la justicia social. A su juicio, avanzar hacia un desarrollo inclusivo resulta fundamental para reducir la pobreza y disminuir la consecuencias de las crisis que afectan a cientos de millones de personas, especialmente a los países del denominado Sur Global.

En este contexto, Rodríguez ha manifestado la solidaridad de Venezuela con las poblaciones afectadas por los enfrentamientos bélicos y ha subrayado que su país conoce las consecuencias que dejan los conflictos sobre las familias. "Venezuela, que hoy sabe exactamente lo que es levantar a sus hijos de la niebla, extiende su solidaridad", ha declarado, antes de expresar su respaldo a quienes padecen las consecuencias de las guerras.

Otro de los asuntos abordados ha sido el impacto de las sanciones económicas y financieras. A este respecto, la mandataria venezolana ha afirmado que estas medidas restringen las posibilidades económicas de los países afectados y terminan repercutiendo sobre sus procesos de desarrollo humano.

Del mismo modo, la seguridad energética ha ocupado un lugar destacado en su discurso. Rodríguez ha planteado que la estabilidad internacional exige afrontar de manera simultánea tres objetivos: asegurar el suministro energético, mantener precios accesibles y avanzar hacia una mayor sostenibilidad ambiental.

En relación con lo anterior, por un lado, Rodríguez ha ensalzado el compromiso de Caracas con la protección de la naturaleza y los derechos medioambientales, que --ha reconocido-- son indispensables para preservar la vida humana.

Por otra parte, ha cuestionado el actual funcionamiento de las instituciones que regulan el intercambio mundial y ha señalado que, para lograr los citados objetivos, el sistema necesita mecanismos supranacionales capaces de favorecer la producción y las industrias nacionales, en lugar de estructuras que, según su planteamiento, permitan prácticas de presión económica y perjudiquen el desarrollo productivo de los países.

En esta línea, la presidenta venezolana ha reclamado también evitar cierres o deterioros de sectores industriales, interrupciones de la producción y aumentos de los costes energéticos que resulten inasumibles para la población. Para Rodríguez, garantizar un suministro energético estable es, por tanto, una cuestión estrechamente vinculada al funcionamiento de la economía internacional y a las posibilidades de desarrollo de los países.

Finalmente, ha hecho hincapié en el papel que Venezuela, como productor energético, puede desempeñar en la cooperación internacional, haciendo referencia a los acuerdos recientemente alcanzados entre Caracas y Washington, que ha presentado como una señal relevante dentro de los esfuerzos orientados a preservar el equilibrio energético del hemisferio y contribuir al bienestar económico regional.