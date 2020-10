La ONU dice que las próximas elecciones en RCA son "una oportunidad única" para la reconciliación y la paz

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este jueves que las próximas elecciones presidenciales, legislativas y locales en República Centroafricana (RCA) suponen "una oportunidad única para la reconciliación nacional y la consolidación de la paz" en el país africano.

Guterres, que ha destacado que "el próximo periodo será decisivo para el país", ha argüido que "las elecciones constituyen además un paso crucial para la continuación del proceso político" y ha agregado que el acuerdo de paz de febrero de 2019 "sigue siendo el único marco viable para una paz duradera en el país".

"Las autoridades de RCA y todos los actores nacionales tienen una responsabilidad histórica a la hora de garantizar la celebración adecuada de estas elecciones, que deben ser libres, transparentes, seguras, inclusivas y en el marco de los límites temporales constitucionales", ha señalado.

Así, ha pedido "a todos los actores" que "prioricen el diálogo nacional y la construcción del consenso, con un espíritu de respeto y tolerancia entre los distintos grupos étnicos y religiones", al tiempo que ha hecho hincapié en que "todos los segmentos de la población, en particular mujeres, jóvenes, desplazados internos y refugiados, deben estar en el centro de los esfuerzos para consolidar la democracia".

"Es vital para la comunidad internacional permanecer movilizados para apoyar el proceso de paz de forma coordinada", ha sostenido Guterres, quien ha aplaudido además "el apoyo de algunos grupos" a su llamamiento al alto el fuego. "Espero que el compromiso en este sentido de los principales grupos armados de RCA ayude a consolidar los avances logrados con el acuerdo de paz", ha defendido.

Guterres ha dado además las gracias a los "socios movilizados que han dado un apoyo significativo y la asistencia técnica necesaria para la preparación de las elecciones" y ha pedido que "muestren esa misma generosidad para cerrar el déficit financiero no sólo para las presidenciales y legislativas de diciembre, sino para las locales en 2021".

"Toda la población de RCA, incluidos los que han tenido que buscar refugio y han sido recibidos de forma generosa en los países vecinos, deben beneficiarse de los beneficios de la paz y los esfuerzos democráticos", ha argumentado el secretario general de la ONU, quien ha destacado que desde septiembre se han logrado "progresos significativos" en la aplicación del acuerdo de paz.

De esta forma, ha enumerado avances a nivel de reformas legislativas, desarme, desmovilización y reintegración de miembros de grupos armados, y "la extensión de la autoridad del Estado en el país". "Es importante continuar y consolidar estos esfuerzos con todos los protagonistas", ha dicho.

Guterres ha manifestado además que, a pesar de la pandemia de coronavirus, los mecanismos contemplados en el acuerdo de paz "han permitido un diálogo constructivo entre el Gobierno, los grupos armados, los partidos políticos y los representantes de la sociedad civil".

MEJORA DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD

En otro orden de cosas, ha señalado que la situación de seguridad "también ha mejorado en algunas zonas del país, gracias al compromiso político de la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en RCA (MINUSCA), complementado por una postura robusta y dinámica en apoyo a los esfuerzos de las autoridades de RCA". "Sigo preocupado, sin embargo, por el número significativo de violaciones de los Derechos Humanos y del acuerdo de paz", ha lamentado.

Guterres ha incidido en que "los compromisos adoptados por todos los firmantes deben ser respetados" y ha condenado "firmemente" los ataques contra civiles, trabajadores humanitarios y 'cascos azules'. "Estos ataques, que podrían equivaler a crímenes de guerra, deben detenerse inmediatamente y pido a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para llevar a los responsables ante la Justicia, proteger a los civiles y fortalecer las medidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres", ha manifestado.

"Que no haya errores. Una paz duradera no será posible sin un cumplimiento del acuerdo y sin un progreso real en el frente del desarrollo", ha explicado, al tiempo que ha resaltado que "las necesidades humanitarias y el desarrollo sostenible son una prioridad urgente". "Los dividendos de la paz deben beneficiar a todo el mundo en RCA, en particular a los más vulnerables y a los marginados históricamente", ha apuntado.

Por último, ha reseñado que "los progresos logrados en el frente del desarrollo ayudarán a reducir las necesidades humanitarias", si bien ha alertado de que "como en años anteriores, la comunidad humanitaria ha recibido menos de la mitad de los fondos que necesita para satisfacer las necesidades de 2,6 millones de personas que están en situación precaria en RCA".

Pese al acuerdo de paz firmado por el presidente, Faustin-Archange Touadéra con los principales grupos rebeldes, tanto los surgidos de los antiguos Séléka --mayoritariamente musulmanes-- como los 'antibalaka' --principalmente cristianos--, en febrero de 2018, República Centroafricana sigue sin haber terminado de superar el conflicto que estalló tras la caída del exmandatario François Bozizé.

En los últimos meses se han producido estallidos de violencia en algunas zonas del país protagonizadas por algunos de los grupos firmantes del acuerdo, lo que demuestra la fragilidad de la situación. El regreso al país de Bozizé, así como del que fuera presidente tras el golpe de Séléka, Michel Djotodia, han contribuido a tensar la escena política, a la espera de que Touadéra haga oficial su candidatura a la reelección.