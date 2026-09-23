Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y afea la falta de autoridad la ONU

Archivo - Javier Milei (archivo) - Niyi Fote / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reivindicado este miércoles la soberanía de su país sobre las islas Malvinas, administradas por Reino Unido, y ha cuestionado la autoridad de Naciones Unidas por no "hacer valer" sus resoluciones. "No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias", ha dicho.

"Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar", ha señalado durante la 81ª edición de la Asamblea General de la ONU, acusando a la organización multilateral de "mirar para el otro lado" en la disputa con Reino Unido por el archipiélago.

El mandatario ha afeado que nada "ha cambiado" desde que hace medio siglo la Asamblea General adoptara la resolución 3149, la primera sobre las Malvinas y que instaba a ambos países a abstenerse de adoptar medidas "unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta".

Así, ha cargado contra las autoridades de la isla, que en la víspera anunciaron la prórroga por cinco años de las licencias sobre actividades petrolíferas en la zona, medidas que Buenos Aires "rechaza por ilegales e ilegítimas". "Toda actuación en este sentido no autorizada por Argentina constituye un acto ilícito tanto a la luz del Derecho Internacional, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como del Derecho Interno Argentino", ha recalcado.

"Por eso quiero plantear una pregunta, ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde su autoridad", ha incidido Milei.

El dirigente ultraderechista ha afeado que "bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia", por lo que ha defendido que la disputa por las Malvinas no atañe exclusivamente a Buenos Aires y Londres, sino que cuestiona la capacidad de la ONU para "hacer valer sus propias resoluciones".

Milei ha defendido que las autoridades argentinas han actuado con sus herramientas disponibles para defender su soberanía sobre el citado archipiélago, en lo que ha destacado como una "defensa pacífica, práctica y efectiva".

Por otra parte, ha rechazado el uso del derecho de libre autodeterminación para los residentes en las Malvinas, habida cuenta de que es "una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa". "Ese principio existe para liberar a los pueblos colonizados, no para consagrar situaciones derivadas de la colonización", ha incidido.

Con todo, Milei ha invitado a las autoridades británicas a retomar "sin demora" las negociaciones para dar con una "solución pacífica" a la controversia, incluido sobre la explotación de recursos en la zona.

"Y al sector energético mundial quiero decirle algo más. Vengan, inviertan, desarróllenlas, háganlo con nosotros. Pero esta invitación tiene un límite. No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa", ha zanjado.

ONU, INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En otro orden de cosas, el presidente Milei ha cargado contra Naciones Unidas, afirmando que se ha convertido en "una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados".

"Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los Derechos Humanos han fracasado en la tarea. En su lugar, permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional. Los supuestos defensores de los Derechos Humanos se han hecho cargo de las dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle", ha considerado, antes de criticar las votaciones contra Israel por su ofensiva contra la Franja de Gaza y el "silencio ante el terrorismo islámico y el genocidio de cristianos en África".

En esta línea, ha acusado a la ONU de haber "creado un leviatán burocrático para dictarle cómo debe funcionar a los pueblos del mundo y los ciudadanos", cargando contra la Agenda 2030, la regulación económica, las políticas dirigidas a la igualdad entre sexos, "el extremismo ambiental y la inmigración descontrolada".

"Fracasaron; en lugar de revisar el modelo o pedir perdón, redoblaron la puesta, como lo están haciendo ahora con la Agenda 2045, la cual adelanto que va a fracasar. Pero el ejemplo más grave, el que debería avergonzar a esta organización para siempre, es otro: la gestión de la pandemia", ha agregado, antes de calificarla de "genocidio".

Milei ha reivindicado el desarrollo de la inteligencia artificial con "prudencia", lo cual, ha defendido, "no significa miedo". "Es más, el miedo bajo ningún punto de vista debería convertirse automáticamente en obediencia. Los escenarios distópicos a los que se suele recurrir para infundir miedo y propiciar el control del Estado no tienen sentido desde el punto de vista económico. La respuesta está en Adam Smith", ha señalado, aludiendo una vez más a los postulados del economista escocés.

"Aplicaremos un principio diferente. Ante el miedo, proponemos coraje. Ante la decadencia, la ambición y ante la resignación, proponemos optimismo. Por eso les digo, ante la inteligencia artificial, Argentina estará a la vanguardia de la libertad", ha asegurado.