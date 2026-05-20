Petro anuncia el apoyo de Colombia a Bachelet en su aspiración a ser secretaria general de Naciones Unidas

Archivo - La expresidenta de Chile Michelle Bachelet durante una rueda de prensa en Perú en 2022 (archivo) - Carlos Garcia Granthon/ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado su apoyo a la expresidenta chilena Michelle Bachelet en su candidatura a suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de Naciones Unidas y convertirse así en la primera mujer en ocupar este cargo.

"Como presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas", ha manifestado Petro en un breve mensaje publicado en redes sociales junto a una fotografía de ambos.

El apoyo de Petro ha llegado cerca de una semana después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hiciera lo propio, destacando tanto "su experiencia como jefa de Estado" como "su profundo conocimiento de la ONU" para sustentar que es, para él, "la candidata idónea".

Bachelet aseguró en marzo que mantendría su candidatura al puesto con el apoyo de Brasil y México, después de que el nuevo jefe del Ejecutivo chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara el respaldo expresado previamente por su predecesor en La Moneda, Gabriel Boric.

La expresidenta chilena (2014-2018) es actualmente presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, cuando fue reemplazada por el actual jefe de la oficina, Volker Turk.

De ser elegida para reemplazar a Guterres --quien concluirá su mandato el 31 de diciembre de 2026-- se convertiría a los 76 años en la primera mujer en desempeñar el cargo en los 80 años de vida del organismo y la segunda persona de Latinoamérica, dado que el peruano Javier Pérez de Cuéllar ocupó el puesto entre 1982 y 1991.