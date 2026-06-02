La ONU pide a Nicaragua una investigación "imparcial" y "efectiva" sobre la muerte bajo custodia de un líder indígena

Archivo - El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volkert Turk, durante un viaje oficial a México en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado este martes a las autoridades de Nicaragua una investigación "imparcial" y "efectiva" en torno a la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera, que tuvo lugar después de "una prolongada detención arbitraria y desaparición forzada" desde septiembre de 2023.

"Lamentamos la muerte bajo custodia estatal del líder y activista indígena Brooklyn Rivera. Hacemos un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que realicen una investigación rápida, imparcial y efectiva sobre su muerte, tras una prolongada detención arbitraria y desaparición forzada", ha dicho la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.

Así, ha resaltado que los familiares de Rivera, un destacado líder miskitu y presidente del disuelto partido Yatama, fueron informados el 30 de mayo sobre su fallecimiento, después de 32 meses bajo custodia". Además, ha recordado que Rivera participó en el Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas en Nueva York en mayo de 2023, tras lo que "las autoridades nicaragüenses le impidieron volver a Nicaragua".

"Fue reconocido como víctima de represalias por su cooperación con la ONU, según los informes de 2024 y 2025 del secretario general de la ONU sobre dichas represalias", ha reseñado Hurtado, quien ha lamentado que el líder indígena fuera "detenido de forma arbitraria" tras su "retorno clandestino" al país centroamericano, a pesar de lo cual las autoridades "se negaron a hablar de su destino y paradero hasta su muerte, lo que equivale a una desaparición forzosa".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "aún no están claras las condiciones específicas de su detención a lo largo de los años, incluyendo si tuvo acceso a atención médica adecuada, ni la secuencia exacta de los acontecimientos que condujeron a su muerte", antes de incidir en que la oficina encabezada por Volker Turk lleva años apuntando a "un patrón continuado de acusaciones graves de torturas y malos tratos a presos en las prisiones de Nicaragua".

"Desde agosto de 2025, nuestra oficina ha registrado otros tres casos de muerte bajo custodia, que también parecen estar relacionados con las malas condiciones de detención y la atención médica insuficiente", ha esgrimido, por lo que ha vuelto a pedir a Nicaragua que "libere a todos los detenidos de forma arbitraria" y "garantice que los centros de detención cumplen con los estándares internacionales de Derechos Humanos".

"Esto incluye brindar acceso a una atención médica adecuada, notificar a las familias y garantizar el acceso a representación legal y a un sistema de justicia independiente", ha remarcado Hurtado, que ha vuelto a pedir a las autoridades que restauren el acceso de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y otros mecanismos de Derechos Humanos al país, y en particular a sus centros de detención".

La muerte de Rivera fue confirmada el domingo por las autoridades de Nicaragua, que señalaron que murió en un hospital de la capital, Managua, al que fue trasladado a causa del grave deterioro de su estado de salud durante los últimos días. Además, achacó el fallecimiento a "una bacteria" generada por el coronavirus, al tiempo que trasladó sus condolencias a su familia.

Rivera fue encarcelado por el Gobierno nicaragüense el 29 de septiembre de 2023. El Gobierno de Ortega difundió recientemente unas fotografías en las que el exdiputado aparece tumbado en una cama de hospital, conectado a ventilación mecánica y alimentación intravenosa, y ha revelado que lleva internado desde el pasado 7 de marzo.