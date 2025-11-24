ONU.-Sánchez pide reforzar el papel de África en el Consejo de Seguridad de la ONU y reformar el sistema global de salud

LUANDA 24 Nov. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de reforzar el papel del continente africano en el sistema multilateral durante su intervención en la cumbre Unión Africana - Unión Europea de Luanda (Angola) y en concreto se ha mostrado a favor de que los países africanos jueguen un papel más destacado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante los líderes de los países europeos y africanos, Sánchez ha señalado que se debe reforzar la legitimidad del sistema multilateral y de Naciones Unidas como actor fundamental para la gobernanza global, así como reforzar el papel que juega el continente africano, según trasladan fuentes gubernamentales.

En este momento, tres países africanos forman parte de este órgano, Argelia, Sierra Leona y Somalia, como miembros no permanentes. Por el contrario ha celebrado que la Unión Africana se haya consolidado como miembro de pleno derecho del G20.

En la misma línea, ha advertido de que la reforma del sistema de salud global es urgente porque implicará salvar millones de vidas y permitirá que los países en desarrollo pasen de ser receptores pasivos de decisiones ajenas a ocupar el lugar que les corresponde. Espera por tanto que se pueda hacer realidad la propuesta de España junto a varios países africanos.

Finalmente, Sánchez ha pedido reforzar la alianza entre la Unión Europea y la Unión Africana y tomarlo como una prioridad, en línea de la Estrategia España África 2025-2028 que presentó hace un año.

En ese sentido ha defendido la importancia de iniciativas como África Avanza, que impulsa la inversión productiva y la creación de empleo en África Occidental, y Global Gateway que contribuye en proyectos con participación española como el Corredor de Lobito, en Angola o el cable submarino Medusa.

BILATERALES CON SUDÁFRICA Y EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO

En los márgenes de la cumbre, Sánchez ha mantenido encuentros bilaterales con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a quien ha felicitado por la organización de la cumbre del G20 de este fin de semana en Johannesburgo. "Avanzamos para consolidar una alianza fuerte y capaz de afrontar los grandes retos globales: desigualdad, conflictos y sostenibilidad climática", ha señalado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

También se ha reunido con el presidente del Banco Africano de del Desarrollo (BafD), Sidi Ould Tah, y le ha manifestado su intención de incrementar los vínculos con esta institución.

Sánchez le ha felicitado por su reciente nombramiento y durante la reunión ambos han abordado la necesidad de movilizar más capital público y privado para el desarrollo del continente, en la línea marcada por el "compromiso de Sevilla" que salió de la cumbre de la ONU para la financiación de la ayuda al desarrollo del pasado mes de junio en la ciudad española.

Asimismo, ha mantenido un encuentro con el presidente de Kenia, William Ruto, donde ha reafirmado "la voluntad de España de impulsar" la relación económica y comercial entre ambos países. "Las empresas españolas ya operan en sectores clave y el Acuerdo UE-Kenia puede dar un nuevo impulso para generar prosperidad y atraer inversiones", ha explicado.