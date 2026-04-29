Rusia no abandonará la OPEP+ tras la retirada de Emiratos Árabes

Archivo - FILED - 26 July 2023, Russia, Saint Petersburg: Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting at the Konstantinovsky Palace. Photo: Vladimir Smirnov/KREMLIN/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is refere - Vladimir Smirnov/KREMLIN/dpa - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso no tiene planes de abandonar la OPEP+, el formato que agrupa los intereses de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores ajenos al cartel, después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciara ayer su retirada de ambas organizaciones.

"No", respondió este miércoles Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, al ser cuestionado al respecto tras el anuncio de EAU de su retirada a partir del próximo 1 de mayo, según recogen las agencias rusas.

"Esto no es una organización propiamente dicha. La OPEP sí lo es, y la OPEP+ no", precisó Peskov, añadiendo la importancia de que se mantenga un formato de diálogo que permite equilibrar los mercados energéticos.

"Seguimos creyendo que la OPEP+ es una estructura que contribuye a equilibrar los mercados energéticos mundiales. Esperamos que continúe su labor y que mantengamos el contacto con nuestros socios dentro de este marco", añadió Peskov.

Por otro lado, durante un evento celebrado en Moscú, el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, ha advertido de que, ante una situación como la protagonizada por EAU y su repentina retirada de la OPEP o las repercusiones de la crisis de Oriente Próximo, con el cierre del estrecho de Ormuz, el país debe contar con una red de seguridad presupuestaria capaz de aguantar un periodo de tres años.

"Nuestro presupuesto aún depende en un 20% de los ingresos del petróleo y el gas. Hoy los precios del petróleo son altos, mañana son bajos. Siempre necesitamos contar con un colchón financiero en caso de que disminuyan los ingresos del petróleo y el gas", ha defendido el ministro ruso, según informa Interfax.

En este sentido, Siluanov ha apuntado que, en un caso como el de Emiratos Árabes Unidos y su salida de la OPEP, podría suponer que este país puede producir y liberar todo el petróleo acorde a su capacidad de producción.

"Hoy el mercado está limitado por el paso por el estrecho de Ormuz, pero ¿qué sucederá mañana? ¿Qué pasaría si los países de la OPEP no adoptan una política coordinada, sino que producen y extraen todo el petróleo que desean, según su capacidad disponible? En consecuencia, los precios bajarán", ha advertido el ministro ruso, advirtiendo del impacto de esta situación sobre el presupuesto de Rusia.

La OPEP inició su andadura en 1960 con cinco socios fundadores Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, alcanzando una docena de miembros en la actualidad, sin contar con la inminente retirada de EAU, mientras que desde 2016 el cartel colabora bajo el formato OPEP+ con otros productores como Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán, Malasia, Baréin, Brunéi, Sudán del Sur o Brasil.

Las autoridades de EAU anunciaron ayer su decisión de retirarse de la OPEP y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo esgrimiendo su apuesta por políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".

"Agradecemos a la OPEP y a sus países miembros por décadas de cooperación constructiva. Seguimos comprometidos con la seguridad energética, proporcionando un suministro confiable, responsable y de menor carbono mientras apoyamos mercados globales estables", indicó el ministro de energía de EAU, Suhail al-Mazroui.

El país comenzó su membresía en la OPEP en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó perteneciendo al cartel tras la formación de Emiratos Árabes Unidos en 1971.