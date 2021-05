La oposición de Chad critica la propuesta de excluir de las elecciones a los miembros del Gobierno de transición

Los rebeldes dicen que el reinicio de su ofensiva contra Yamena "no es más que una cuestión de tiempo"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El partido gubernamental de Chad, el Movimiento Patriótico de Salvación (MPS), ha expresado su deseo de modificar la 'hoja de transición' publicada tras la muerte en abril del presidente Idriss Déby en combates con los rebeldes, con la intención de impedir que los miembros del Gobierno de transición puedan concurrir a las urnas, algo inmediatamente criticado desde la oposición.

La propuesta del MPS ha sido criticada inmediatamente desde la oposición, especialmente porque esta exclusión de candidaturas no afectaría a los miembros del Consejo Militar de Transición (CMT), una junta militar creada tras la muerte de Déby y liderada por su hijo, Mahamat Idriss Déby.

El CMT anunció el domingo el nombramiento de un gobierno de transición integrado por varios opositores, incluido un Ministerio de Reconciliación Nacional y Diálogo, a cargo de Acheikh ibn Oumar, un antiguo señor de la guerra y exministro de Hissène Habré, además de exasesor de Déby.

Félix Roumadoumngar Nialbé, líder de la Unión para la Renovación y el Desarrollo (URD) y jefe de la oposición en el país africano, ha sostenido que "es imposible introducir disposiciones específicas", al tiempo que ha incidido en la necesidad de un "Gobierno civil integrado de forma paritaria por mayoría y oposición".

Así, ha defendido la necesidad de que este Ejecutivo "esté dirigido por un primer ministro conocido por su probidad y honestidad" y ha reclamado la creación de un órgano legislativo compuesto por los partidos gubernamentales, la oposición y la sociedad civil, según ha informado el portal chadiano de noticias Alwihda.

Por otra parte, ha solicitado la puesta en marcha de un diálogo nacional "inclusivo" y la creación de órganos encargados del periodo de transición, que no debe exceder los 18 meses, así como la exclusión de los miembros del CMT, al igual que el primer ministro y el presidente del Parlamento de transición, de las próximas elecciones.

Por su parte, la Unión Nacional para el Desarrollo y la Renovación (UNDR), liderada por Saleh Kebzabo, se ha posicionado contra la propuesta del MPS y ha rechazado que "los responsables de la oposición que participen en la transición tengan prohibido participar en las elecciones mientras que los miembros del CMT no se ven afectados".

El vicepresidente de la UNDR, Célestin Topona, ha hecho hincapié en que esta medida "es injusta e inaceptable". "Estamos en un periodo de transición, así que si hay ajustes que hacer, debe ser por consenso", ha valorado, tal y como ha recogido la emisora Radio France Internationale.

En esta línea se ha expresado el líder del Partido para la Unidad y la Igualdad en Chad (PRET), Théophile Bongoro, quien ha destacado que "el lugar de los militares es el cuartel", antes de recordar que "hay un peligro presente en el norte", en referencia a la ofensiva de los rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).

"Los militares se organizaron rápidamente para acabar con el mal, pero estando el mal neutralizado, es necesario que devuelvan rápidamente el poder a los civiles, tras organizar las reuniones a nivel nacional que les excluyan (de la vida política)", ha zanjado.

LA OFENSIVA DEL FACT

Sin embargo, Moussa Mouli, asesor político del FACT, ha resaltado en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik que la coalición "está dispuesta a retomar la ofensiva" contra la capital, Yamena, cuando "se estime conveniente".

"No tenemos ninguna dificultad o recelo en este sentido. No es más que una cuestión de tiempo", ha señalado, antes de destacar que el FACT no reconoce la autoridad del CMT, con el que "no tiene contacto". "No lo hemos reconocido ni les hemos pedido que se sienten a negociar con nosotros", ha explicado.

Por contra, Mouli ha desvelado que los rebeldes enviaron un mensaje al Elíseo para reclamar el fin del apoyo de Francia al CMT, del que ha dicho que "actúa con tiranía contra el pueblo de Chad".

"Esperamos de Francia una actitud política clara y positiva. Alentamos la esperanza de que Francia cambie su postura con respecto a los pueblos de África y, particularmente, Chad", ha argüido el asesor político de la coalición rebelde.

El CMT ha asegurado haber repelido los intentos de avance del FACT desde las zonas fronterizas con Libia y Níger y ha afirmado que ha matado a "cientos" de rebeldes. El FACT ha resaltado que ha infligido también grandes bajas entre las filas gubernamentales, siendo la más destacada la muerte de Déby.

El FACT lanzó una ofensiva desde sus bases en Libia durante la jornada del 11 de abril, en plena votación en las últimas presidenciales, en las que Déby obtuvo un sexto mandato. Los resultados fueron anunciados horas antes de que se confirmara su muerte por heridas sufridas en el frente, donde había ido para supervisar la ofensiva contra los rebeldes.

La muerte de Déby --quien estuvo en el poder desde 1990, tras encabezar un golpe de Estado que derrocó al dictador Hissène Habré-- en plena ofensiva del FACT supone un duro golpe para la estabilidad del país y de la región, debido a la importancia del país en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad.