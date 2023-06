La oposición chilena presenta una acusación contra el ministro de Educación por sus políticas de diversidad sexual

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de diputados de la oposición chilena ha presentado este lunes una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que tiene pocas opciones de prosperar y que critica las políticas de diversidad sexual llevadas a cabo en el Ejecutivo de Gabriel Boric.

Entre las demandas, destacan las políticas del Ministerio en materia de educación sexual. La oposición acusa a Dávila de vulnerar el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos a raíz de la redacción de dos guías sobre educación no sexista e identidades de género, ha recogido la emisora Radio Bío Bío.

Asimismo, otra de las críticas va dirigida a los programas de alimentación escolar, que según la oposición vulneran la ley. Los diputados buscan apoyarse además en las presuntas denuncias sobre irregularides presentadas en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

"Demuestra cómo el ministro no solamente no ejecuta correctamente las leyes que tienen que ejecutar, sino que no supervisa, ni supervigila un servicio dependiente de él que, de acuerdo a los datos que manejamos, habría entregado fondos públicos por más de 110 millones de pesos de manera irregular", ha indicado el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper.

La iniciativa, con pocas opciones de prosperar, ya que tiene que recabar 78 votos, fue impulsada en un primer momento por las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, si bien más tarde se unieron varios diputados del Partido de la Gente o de Renovación Nacional.