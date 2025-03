La oposición de Israel insta al nuevo jefe del Shin Bet a "mostrar su lealtad" y evitar supeditarse a Netanyahu

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oposición israelí ha instado este lunes al nuevo jefe del Shin Bet, el vicealmirante Eli Sharvit, a "mostrar su lealtad" a la ley y el país en vez de supeditar sus acciones a las órdenes del primer ministro, Benjamin Netanyahu, si bien han destacado su historial como comandante de la Armada de Israel.

El líder de Unidad Nacional, Benny Gantz, ha indicado que Sharvit cuenta con "experiencia y valores", pero ha aseverado que "no podrá ser verdaderamente nombrado para sustituir a (Ronen) Bar hasta que el Tribunal Supremo haya emitido su veredicto sobre el cese de Bar".

"Sharvit es un hombre y un comandante excelente, con valores. Un hombre independiente que siempre se ha guiado por los intereses de Israel en materia de seguridad, y no tengo dudas de que esto continuará siendo así en el futuro", ha indicado Gantz en un comunicado.

No obstante, ha puntualizado que el primer ministro israelí "ha decidido seguir adelante con su campaña contra el sistema judicial y busca llevar a Israel hacia una peligrosa crisis constitucional". "El nombramiento del nuevo jefe del Shin Bet solo puede realizarse tras el pronunciamiento judicial", ha dicho.

Asimismo, el influyente líder opositor Yair Lapid, del Yesh Atid, ha manifestado que si bien Sharvit es "un gran comandante", la decisión de sustituir a uno por otro tiene como objeto "bloquear las investigaciones abiertas contra los asesores del primer ministro". "El debate no gira en torno al general Sharvit sino en torno al procedimiento irresponsable diseñado para detener las investigaciones sobre el 'Qatargate'", ha dicho durante una reunión con altos cargos del partido.

La Inteligencia israelí se encuentra actualmente investigando a varios miembros del círculo cercano de Netanyahu por posibles vínculos con una empresa qatarí que les habría emplazado a colocar informaciones afines a Doha en la prensa israelí.

"Esto supone un claro intento de Netanyahu de distraernos de lo que es importante, pero no tendrá éxito", ha aclarado, antes de afirmar que el nuevo jefe del Shin Bet no jurará el cargo hasta que esta investigación finalice.

Bar no ha dejado de forma oficial su puesto debido a una decisión judicial, que sí ha permitido, no obstante, que el primer ministro vaya eligiendo un posible sustituto a la espera de que la Justicia tome una decisión al respecto.

Por su parte, el líder del ultraderechista Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, ha aseverado que a pesar de ser un buen comandante, "carece de experiencia en materia de Inteligencia y no tiene entrenamiento ni conocimientos relevantes en dicha área, lo que pone en tela de juicio su nombramiento", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, los Demócratas han puntualizado que Sharvit "deberá probar su lealtad al Estado". El líder de la formación, Yair Golan, ha lamentado en redes sociales que "su nombramiento por parte de un primer ministro que ha iniciado un ataque contra el Estado de Derecho y la democracia israelí supone un gran desafío".

"Este no es un momento normal. Cada jefe del Shin Bet se enfrenta a presiones, pero nunca ha hecho falta hacer frente a un primer ministro que está decidido a desmantelar las instituciones democráticas y huir así de la Justicia", ha aclarado Golan, que ha hecho hincapié en la importancia de la "independencia" para poder seguir investigando a Netanyahu en las "causas que tiene pendientes".

La fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, a la que el Gobierno también está tratando de cesar, ha advertido de que la salida de Bar supone diversos "desafíos legales", en gran medida debido a que existe una investigación abierta que apunta a lazos entre la oficina del primer ministro y Qatar.

Bar, cuya destitución ha provocado una ola de protestas en Israel, había prometido mantenerse al frente de la agencia de Inteligencia interna del país hasta que todos los rehenes secuestrados en Gaza volvieran fueran liberados y se formara una comisión estatal de investigación sobre los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.