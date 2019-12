La oposición de El Salvador asegura que tiene los votos necesarios para procesar a Bukele por calumnias y difamación

Publicado 05/12/2019 21:39:46 CET

El líder de ARENA, el principal partido opositor de El Salvador, Gustavo López, ha asegurado este jueves que cuenta con los votos necesarios en el Congreso para despojar al presidente del país, Nayib Bukele, de su inmunidad judicial de modo que pueda ser procesado por calumnias y difamación.

López ha asegurado, en una entrevista concedida al programa de televisión Frente a Frente, que ARENA ha recabado los 43 votos necesarios para arrebatar a Bukele su fuero constitucional. "Los tenemos", dijo. "Más de 43", añadió.

Según el líder opositor, ARENA habría sumado a otros partidos de la oposición salvadoreña. Interrogado al respecto, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, ha contestado que la formación política aún no lo ha debatido.

El jefe de ARENA busca que Bukele sea procesado por la denuncia de calumnias y difamación que presentó el miércoles contra el mandatario salvadoreño por acusarle a su vez ante la Fiscalía de hurto y tráfico de armas y estafa.

No obstante, López ha deslizado que podría llegar a un acuerdo de conciliación con Bukele para evitar un juicio. "A mí me interesa poder buscar entendimientos con el Ejecutivo, me interesa que nuestro país salga adelante", ha argumentado, según recoge 'La Prensa Gráfica'.