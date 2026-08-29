La oposición venezolana acepta con cautela el acuerdo petrolero con EEUU pero da prioridad al beneficio de la población

Archivo - El opositor Juan Pablo Guanipa, junto a Maria Corina Machado - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oposición de Venezuela está recibiendo con enorme cautela el acuerdo anunciado esta madrugada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que otorga a Washington el control de una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas a cambio de una inversión internacional masiva para potenciar su deteriorada industria petrolera.

El que fuera vicepresidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, ha pedido una "lectura calmada" de un acuerdo que puede ser, en su opinión, trascendental para la historia del país.

Guanipa ha reconocido que hay que "explotar y agregar valor" a las enormes reservas de crudo del país y para ello hace falta de manera "evidente" la aparición de "una cuantiosa inversión privada extranjera". Sin embargo, este proceso no funcionará si los venezolanos no ven los "beneficios directos" de ello.

"Si vemos nuevos trabajos, más inversión, más ingresos y un nuevo repunte económico, este acuerdo contará con un espaldarazo. Pero si no lo vemos, poco a poco, se producirá un repudio popular", ha avisado esta destacada voz de la oposición, a la espera de la reacción de los dos líderes de la corriente crítica contra el Gobierno venezolano, como son María Corina Machado y Edmundo González.

Guanipa, por último, ha vuelto a declarar su repulsa contra la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a la que considera una extensión del chavismo. "Mientras tengamos a la gente que destruyó el país, se está construyendo un rascacielos con pilares de barro", ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.

"La única manera de verdaderamente reactivar a largo plazo la economía venezolana y hacer que este acuerdo beneficie a ambas partes es con una elección libre que lleve a un gobierno representativo, a reglas claras de juego, a estado de derecho, a instituciones que permitan manejar nuestros recursos de manera transparente y en beneficio de la nación", ha concluido.