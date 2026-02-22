La oposición venezolana denuncia "solo" 19 excarcelaciones tras 48 horas de la aprobación de la ley de amnistía

Archivo - Cárcel en Venezuela (archivo). - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha denunciado que tan solo han salido de las prisiones del país 19 personas desde la aprobación de la ley de amnistía promulgada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace dos días.

"Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión. Para la libertad de todos los presos políticos solo se necesita voluntad política", ha sostenido la PUD en un mensaje en redes sociales.

El Parlamento de Venezuela aprobó este viernes la ley de amnistía que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999 y por la que ya se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, según el Gobierno de Venezuela.

La ley se aplicará en base a unos hechos cometidos en el marco de trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Quedan excluidos de acogerse a la amnistía los delitos de "corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes".

Así las cosas, la plataforma opositora ha exigido la liberación "inmediata" de todos los presos políticos y ha pedido que el proceso de excarcelaciones se haga con la máxima transparencia.

Contabilizan al menos 618 presos políticos todavía entre rejas y han asegurado que trabajarán para documentar cada una de estas liberaciones.

La ONG Foro Penal cifra en más de 440 los excarcelados en los últimos meses desde que Estados Unidos atacó el país latinoamericano y capturó al presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en territorio estadounidense para enfrentarse un proceso judicial.