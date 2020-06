El opositor Bobi Wine asegura que mantendrá los actos de campaña en Uganda pese a su prohibición por el coronavirus

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El destacado opositor ugandés Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, ha asegurado este martes que mantendrá sus actos de campaña de cara a las elecciones del año que viene, a pesar de la prohibición anunciada la semana pasada por las autoridades a causa de la pandemia de coronavirus.

El conocido cantante y parlamentario ha resaltado que "se celebrarán actos de campaña, se hablará con la gente y habrá desplazamientos entre distritos, ya que no hay motivos para que celebremos unas elecciones científicas", según ha informado el diario ugandés 'Daily Monitor'.

Así, ha indicado que "ningún ugandés debe ser engañado y creer que (el presidente, Yoweri) Museveni hace esto por la seguridad de los ugandeses". "Mientras hablamos, la mayoría de las zonas urbanas están llenas de gente que mantienen su rutina", ha agregado.

"No hay distanciamiento social, no hay nada. Por ello, la comisión electoral no debería tomar a los ugandeses por estúpidos", ha manifestado Boni Wine, quien ha incidido en que "lo que teme Museveni es a la gente".

En este sentido, el opositor ha dicho que el presidente "se esconde detrás del coronavirus" para impedir los actos de campaña de la oposición y ha resaltado que "la promesa en la Constitución son unas elecciones libres y justas".

La irrupción de la COVID-19 en el país ha supuesto un retraso de tres meses en los preparativos de cara a los comicios previstos para febrero de 2021, señaló la semana pasada el presidente de la Comisión Electoral de Uganda, Simon Byabakana, quien anunció además la prohibición de los actos de campaña.

Está previsto que la triple cita con la urnas --presidencial, parlamentaria y municipal-- se celebre entre el 10 de enero y el 8 de febrero, si bien por el momento la fecha concreta aún no se ha fijado, según NTV.

El anuncio de que no habrá mítines electorales y encuentros con los votantes tuvo lugar tan solo un día después de que los dos principales líderes opositores, Bobi Wine y el excandidato presidencial Kizza Besigye, anunciaran la creación de una alianza de cara a los comicios de 2021.

El objetivo de ambos es evitar un nuevo mandato del presidente del país, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986 y que se da por seguro que buscará su reelección en la nueva cita con las urnas, después de que el Parlamento levantara el límite de edad que le habría impedido concurrir, ya que para entonces tendrá más de 75 años.