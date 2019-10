El opositor uruguayo Lacalle Pou: "No hacemos campaña para ganar elecciones sino para cambiar el país"

Publicado 28/10/2019 5:01:29 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor Luis Lacalle Pou, ha destacado este domingo tras conocer los primeros resultados preliminares de las elecciones en Uruguay que su formación, el Partido Nacional, no hace campaña "para ganar las elecciones sino para cambiar el país".

"Eso puede tener ajustes pero está basado en la coherencia y en la verdad. Nos gusta mirar a los ojos a los uruguayos y decirle la verdad, que con nosotros no se van a llevar sorpresa. No queremos hablar mal de los demás, nunca han escuchado un insulto para nadie y miren que la sangre me corre por las venas", ha expresado.

No obstante, ha sostenido que "si queremos gobernar para todo el país primero tenemos que respetarlo. Para eso hay que discutir, ser firme en la crítica pero no pasar esa frontera que no tiene retorno. Y en Uruguay se va a instalar la tolerancia. La verdad entendida como la diversidad, y la diversidad está sostenida en la libertad y la tolerancia".

Lacalle Pou, que se ha hecho hasta el momento con el 28,99 por ciento de los votos frente a los 37,46 puntos porcentuales del candidato oficialista, Daniel Martínez --que ha ganado los comicios aunque no ha conseguido evitar ir a una segunda vuelta electoral--, ha recalcado que el "Frente Amplio queda aislado y del otro lado se abre la posibilidad de un acuerdo".

En este sentido, ha saludado al ganador de los comicios y ha afirmado que quiere "tener palabras de futuros acuerdos, de entendimientos que tienen que estar impregnados de humildad". "El gobierno que viene no es del Partido Nacional, es multicolor encabezado por el Partido Nacional", asegura, según ha informado el diario local 'El Observador'.

Lacalle Pou ha agradecido especialmente al candidato Ernesto Talvi y al Partido Colorado su intención de avanzar hacia un acuerdo "multicolor", así como a Guido Manini y Cabildo Abierto.

"Uruguay dio una señal que hay que interpretarla de manera rápida, los que conocemos al país, los que la conocemos cuáles son sus desvelos, tristezas y esperanzas. El mensaje es de una alternancia plural no es de un partido solo, es de un país con responsabilidades de muchos", ha afirmado.