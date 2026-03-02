El opositor venezolano Edmundo González suspende temporalmente su agenda tras sufrir una "dolencia en la cadera"

Archivo - El líder opositor venezolano, Edmundo González, en una imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Edmundo González, quien fuera candidato a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha tenido que suspender este lunes de forma temporal su agenda tras sufrir una "dolencia en la cadera", por lo que está recibiendo tratamiento médico.

La oficina de González ha informado en un comunicado de que "siguiendo indicaciones profesionales, guardará reposo durante los próximos días y no atenderá compromisos públicos ni concederá entrevistas mientras cumple este proceso de recuperación", según un comunicado difundido a través de redes sociales.

Así, ha explicado que el opositor "se mantiene en contacto permanente con su equipo y atento a los asuntos del país", al tiempo que "agradece las muestras de preocupación y afecto recibidas". Está previsto que reanude su agenda "en cuanto cuente con autorización médica", ha apuntado.

González llegó en septiembre de 2024 a España tras salir de Caracas, la capital venezolana, en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos. Desde entonces vive en el exilio.