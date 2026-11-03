La opositora Rosa María Payá presenta en Madrid su plan para "devolver a los cubanos su derecho a decidir su futuro"

Archivo - La opositora cubana Rosa María Payá en una imagen de archivo - Alie Skowronski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La opositora cubana Rosa María Payá ha presentado este martes en Madrid en el marco de la 30º Cumbre Iberoamericana su plan de tres fases para una transición política en el país caribeño y con ello "devolver a los cubanos su derecho a decidir sobre su futuro".

"El plan que hoy presentamos no es una declaración de intenciones, es una hoja de ruta para organizar un cambio político para atender la emergencia humanitaria, restablecer el Estado de derecho, reconstruir la economía y celebrar elecciones libres", ha explicado en el evento celebrado en la capital española y en la que han participado figuras políticas como el ministro de Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó; el eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk; y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Payá ha precisado que las tres fases de este plan comienzan con "la liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos, la salida del poder de la familia Castro y de sus generales, e incluye el fin de la represion y las garantías para los derechos fundamentales".

"En algo queremos ser muy claros. No hay transición con represión. La liberación es solo el principio del trabajo. Y por eso, inmediatamente comienza la estabilización y reconstrucción para terminar con la democratización", ha dicho, antes de precisar que un "Gobierno de transición" tendrá un mandato máximo de entre 18 a 36 meses "no prorrogables", habida cuenta que "el objetivo final de este plan no es administrar la transición, es devolverle al pueblo, a los ciudadanos su derecho a decidir su futuro".

La opositora ha defendido la puesta en marcha "un proceso en el que los cubanos decidirán mediante plebiscito vinculante el nuevo marco constitucional y la convocatoria a elecciones libres, plurales y competitivas". "Las primeras elecciones libres en más de 70 años para el pueblo cubano. Sabemos que la libertad no puede esperar a que termine la reconstrucción, que la gente necesita soluciones desde el primer día. Por eso, este plan incluye un programa de asistencia humanitaria inmediata con prioridades concretas para los primeros seis meses", ha asegurado.

Payá ha sido interrumpida por varias personas que han vociferado proclamas contra el bloqueo de Estados Unidos al tiempo que han tratado de subir al estrado, antes de ser expulsados de la sala. La opositora se ha mostrado sorprendida de que no se haya producido un suceso como este, que ha atribuido a los "delegados de la dictadura".

Así, ha recordado que "los responsables" de la crisis socioeconómica en Cuba "están en la familia Castro y en el grupo de generales que lleva 67 años aferrados" al poder y que "aún hoy se atreven a mandarnos a sus representantes".

Pese a ello, ha asegurado que la "propuesta es para todos los cubanos, incluso los que hoy todavía están trabados en las instituciones totalitarias de esa dictadura porque ellos también necesitan la liberación y porque sus familias también están sufriendo".

Así, ha recordado el Acuerdo de Liberación, firmado el 2 de marzo en Miami por diversas organizaciones opositoras-encabezadas por Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y Pasos de Cambio-- y ratificado en mayo en Madrid, por el que "las principales fuerzas s democráticas cubanas se comprometieron a trabajar para crear las capacidades necesarias para la transición".

"Eso hicimos, e invitamos a los cubanos, dentro y fuera, a contribuir a ese proceso. Y esa invitación está abierta, y ese proceso está abierto, porque el futuro de Cuba nos pertenece a todos los cubanos", ha insistido.

La opositora ha tenido palabras para su padre, Oswaldo Payá --muerto en julio de 2012 en un accidente de tráfico de un vehículo conducido por Ángel Carromero, entonces secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid.

"Pudo haberse ido muchas veces de Cuba, pudo haber escogido el exilio, la tranquilidad, una vida sin persecución, pero decidió quedarse porque sabía que cada ser humano posee una dignidad y que ningún gobierno la puede conceder y tampoco ningún gobierno la puede arrebatar", ha señalado.

"La libertad no es una concesión del poder, es un derecho que nos pertenece por el solo hecho de existir, por ser hijos de Dios, diría mi padre. Él dedicó su vida a defender ese principio y por ello fue asesinado por los mismos dictadores que todavía nos quieren confundir con su propaganda. El régimen todavía hoy le teme a sus ideas y algo quedó muy claro. No pudo matar su legado", ha celebrado.

Payá ha reiterado que "Cuba está más cerca de la libertad de lo que muchos se imaginan. No porque la dictadura sea menos cruel, sino porque después de casi siete décadas su fracaso es absoluto".