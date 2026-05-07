O.Próx.-AMP.- Encargada de negocios israelí, convocada por segunda vez por "detención ilegal" del español de la flotilla

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso se ha r - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, fue convocada por segunda vez en Exteriores este miércoles para trasladarle que es "inadmisible" que se prolongue la "detención ilegal" del activista español de la flotilla a Gaza detenido por las autoridades israelíes.

Así lo ha desvelado en su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre las gestiones del Gobierno en relación con la Global Sumud Flotilla, interceptada por la Marina israelí el pasado 29 de abril en aguas internacionales próximas a Grecia y en relación con la detención del hispano-palestino Saif Abukeshek, quien fue apresado junto con el brasileño Thiago Ávila.

Este Pleno del Congreso, que coincide con la campaña electoral en Andalucía, no estaba previsto en el calendario de la Cámara, pero el Gobierno quiso aceptar la comparecencia que había sido pedida por Sumar y socios parlamentarios como ERC, Bildu, Podemos y BNG. A la sesión no ha asistido ningún miembro del Gobierno, salvo el propio Albares.

Según ha indicado el ministro, la representante de Israel en España fue convocada en Exteriores este miércoles "para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano", después de que un tribunal israelí rechazara la apelación a la prolongación de su arresto al menos hasta el próximo domingo.

"Nuestra posición es clara ante la detención ilegal de Saif Abukeshek y su trasladado a Israel, exigimos su inmediata liberación y así lo hemos trasladado a las autoridades israelíes", ha sostenido Albares, que ha dicho que él personalmente ha hablado en estos términos con su homólogo israelí, Gideon Saar, y se está coordinando con su homologo brasileño en las gestiones.

El Gobierno español considera que "se trata de una acción contraria al Derecho Internacional, tras un abordaje en aguas internacionales, y debe ser inmediatamente puesto en libertad", ha afirmado el ministro, que ha insistido en que "el Derecho Internacional, incluido el derecho humanitario y el derecho del mar, deben ser respetados".

A juicio de Albares, "es inaceptable que en aguas internacionales embarcaciones sean abordadas, sus tripulantes retenidos y las embarcaciones inutilizadas, sin respetar las más básicas normas internacionales".

ISRAEL DEBE GARANTIZAR LIBERTAD DE CULTO

Por otra parte, el ministro ha defendido que Israel "tiene que garantizar el derecho fundamental a la libertad de culto de cristianos y musulmanes, respetando en todo caso el statu quo de Jerusalén y Belén" y debe también prevenir "ataques violentos" como el sufrido por una monja francesa en Jerusalén y que son "contrarios a la diversidad y a la convivencia secular de la ciudad de Jerusalén y en Oriente Medio".

Asimismo, ha pedido que se respete plenamente el alto el fuego en Líbano "para dar una oportunidad a las negociaciones directas, que son en última instancia la única vía real para garantizar la estabilidad y seguridad" de este país, así como de Israel. "La soberanía e integridad territorial de Líbano debe respetarse y España exige a todas las partes que así sea", ha recalcado, dirigiéndose tanto al Gobierno de Netanyahu como al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Al hilo, ha expresado una vez más la condena del Ejecutivo a los ataques sufridos por la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), en la que España con un contingente de más de 600 efectivos, y ha vuelto a advertir a Israel que no se puede retener a soldados españoles, después del incidente ocurrido hace unas semanas. "A los soldados españoles no se les toca nunca, se les respeta siempre", ha remarcado.