O.Próx.- AMP.- Hamás acusa a Israel de un nuevo crimen de guerra con un ataque "deliberado" sobre médicos y periodistas

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo palestino Hamás ha acusado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de lanzar un ataque "deliberado" sobre médicos y periodistas al bombardear el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, lo que constituiría un nuevo crimen de guerra que se suma a "un sangriento historial de masacres".

Hamás ha afirmado en un comunicado que este tipo de ataques demuestran el "desprecio" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de su Gobierno "terrorista" hacia el Derecho Internacional.

Con esta nueva "masacre", ha añadido, las fuerzas israelíes pretenden intimidar a los periodistas para que no den cuenta de la "limpieza étnica" y de la crisis humanitaria en que vive sumida la Franja de Gaza, donde Netanyahu aplica "una política de hambruna sistemática", según un comunicado recogido por el portal palestino Filastin.

Por ello, Hamás ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas "inmediatas" para detener el "genocidio sistemático" y garantizar la ayuda "urgente" a la población gazatí. El grupo palestino ha apelado a la responsabilidad específica de los dirigentes de países árabes y musulmanes.

La Autoridad Palestina ha denunciado en un comunicado que los ataques contra periodistas "constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional", así como de los acuerdos que garantizan la protección de los periodistas y la libertad de prensa.

En este sentido, ha afirmado que se trata de un "nuevo crimen de guerra que se suma a una larga serie de crímenes y masacres cometidos por la ocupación israelí en un intento de silenciar a los medios de comunicación palestinos", según un comunicado remitido por la Presidencia palestina.

Estos ataques "exigen medidas urgentes de la comunidad internacional, en particular del Consejo de Seguridad de la ONU y de Naciones Unidas", con el objetivo de "brindar protección a los periodistas y exigir responsabilidades" a Israel "por sus crímenes".

Asimismo, la Autoridad Palestina ha responsabilizado "plenamente al Gobierno israelí por este atroz crimen" y ha pedido a los organismos internacionales pertinentes que "intervengan de inmediato para detener estos ataques sistemáticos".