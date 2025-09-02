O.Próx.-AMP.- Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la ciudad de Gaza

Un grupo de 300 reservistas se niega a acatar la orden de movilización

Netanyahu asegura que Israel está en una "etapa decisiva" de la ofensiva en Gaza

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60.000 reservistas en medio de los planes del Gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la ciudad de Gaza, considerado por Israel como un bastión político y militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Vamos a intensificar y profundizar en nuestras operaciones. La guerra no se detendrá hasta que el enemigo sea derrotado", ha expresado el jefe del Ejército Eyal Zamir, desde la base militar de Nachshonim con motivo del primer día de movilización.

Zamir ha defendido así que ampliarán sus operaciones sobre el enclave y que las fuerzas israelíes han empezado ya a entrar en zonas que todavía no había pisado hasta ahora. Sus palabras se producen después de que el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, haya instado a todos los residentes de Gaza a trasladarse hacia el sur de la Franja ante la inminente expansión de los combates.

Cientos de reservistas tendrán que entrenar y prepararse en los próximos meses para reemplazar a buena parte de las fuerzas regulares estacionadas en el norte de Israel y en Cisjordania de cara a la ofensiva contra la ciudad de Gaza, bautizada como 'Carros de Gedeón 2', en la que pretenden desplegar al menos cuatro divisiones.

Un grupo de 300 reservistas se ha manifestado en contra de la movilización militar durante una rueda de prensa celebrada en Tel Aviv, desde donde han adelantado que no obedecerán la orden y han criticado a Netanyahu por llevar a cabo una guerra "ilegal", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Las críticas dentro del sector militar han aumentado en los últimos meses a raíz de la falta de efectivos para la Franja de Gaza y de la falta de rotaciones de los militares desplegados en el enclave. Las autoridades informaron en la víspera de que un soldado se había quitado la vida en una base del norte del país.

"UNA ETAPA DECISIVA"

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado en un mensaje dirigido a los militares, reclutas y reservistas que Israel está en una "etapa decisiva" de la ofensiva en el enclave palestino. "Lo que comenzó en Gaza debe terminar en Gaza", ha argüido.

En este sentido, ha vuelto a resaltar que el Ejército ha logrado romper el llamado "eje iraní", formado por Hamás, por el partido-milicia chií libanés Hezbolá, así como por el "régimen" del expresidente sirio Bashar al Asad y los rebeldes hutíes de Yemen.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han cifrado este martes en más de 63.600 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los atentados del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 75 a causa de los ataques registrados durante las últimas 24 horas.