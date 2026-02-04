O.Próx.- AMP.- Al menos ocho palestinos muertos, incluido un bebé de cinco meses, en ataques de Israel en Gaza

January 27, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Scenes from daily life in Khan Younis reveal the extent of the destruction inflicted on homes and the proliferation of displacement tents amidst the rubble. Displaced people, including child - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho palestinos, incluidos un bebé de cuatro meses, han muerto en la madrugada de este miércoles, víctimas de bombardeos del Ejército de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

Tres de ellos, dos jóvenes y una menor, han fallecido como resultado de ataques de artillería lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra tiendas de campaña en el barrio de Al Tufa, en ciudad de Gaza.

También en esta localidad, en el barrio de Zeitún, han muerto por la misma causa dos adultos identificados como Ali Ahmed Salmi y Basina Muhamad Ayad, de 60 y 55 años respectivamente, y un bebé de cinco meses conocido como Saqr Badr al Hatu, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Otros dos palestinos han perecido después de que las fuerzas israelíes hayan atacado la zona de Qizan Rashwan, situada en el sur de Jan Yunis, a su llegada al Hospital Nasser de esta localidad en el sur del enclave palestino, han indicado tanto Sanad como el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Durante la madrugada se han registrado asimismo bombardeos en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, de acuerdo a la citada agencia.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han elevado este martes a 71.803 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 fallecidos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.