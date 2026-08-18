O.Próx.-AMP.-Al menos seis muertos, incluido un menor, y más de diez heridos en un ataque de Israel en la ciudad de Gaza

August 8, 2026, Gaza, Palestine, State of: GAZA Gaza, PALESTINE - AUGUST 8, 2026: This photo essay documents the work of Ibrahim Naji Al-Dabba, 49, head of the Gaza Beekeepers' Cooperative Society, who continues raising bees with his sons from the rooftop - Europa Press/Contacto/Mohammed M Skaik

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis palestinos han muerto y más de una decena han resultado heridos a causa de un nuevo ataque perpetrado este martes por el Ejército israelí contra la ciudad de Gaza, pese al alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2025.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, bajo control de Hamás, ha confirmado que seis personas, incluido un menor, han muerto en un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra una cafetería de la citada localidad, rebajando así un primer balance brindado por fuentes médicas al diario 'Filastin'.

Fruto del ataque han resultado heridas otras 14 personas, tres de ellas de gravedad, que han sido trasladadas al Hospital Al Shifa, según han apuntado las autoridades gazatíes en un comunicado en el que han calificado el suceso de "atroz masacre".

Asimismo, han denunciado que este evidencia "la intención de la ocupación de violar el acuerdo de alto el fuego y continuar su guerra de genocidio" contra los palestinos.

El portavoz de Hamás, Basem Naim, ha achacado la responsabilidad de este "cobarde ataque" a la Junta de Paz impulsada por la Administración Trump y encabezada por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov.

"La Junta de Paz es responsable de la continuación de la violencia, ya que algunas de sus declaraciones se interpretan como una autorización para más violencia basada en las mentiras del Gobierno de (Benjamin) Netanyahu", ha declarado en una nota en la que ha emplazado al organismo a "obligarlo a cumplir e implementar el acuerdo" de octubre de 2025.

Las fuerzas israelíes, por su parte, han informado de un ataque contra "varios" supuestos miembros de Hamás en la zona de Shati, un campo de desplazados situado en el norte del enclave palestino.

Como es habitual, han señalado que los presuntos combatientes "planeaban atentados terroristas" contra sus efectivos desplegados en la Franja de Gaza y que su ataque tenía por tanto el objetivo de "neutralizar la amenaza".

Las autoridades gazatíes han cifrado en 1.265 las víctimas mortales y en 4.198 los heridos a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego. En total, el balance de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 asciende a 73.399, mientras que 174.310 personas han resultado heridas.