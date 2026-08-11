Al menos tres muertos tras impactar un proyectil en un carguero en aguas cerca de Moca, en la costa yemení

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres marineros han muerto este martes tras impactar un proyectil en un buque de carga en aguas del mar Rojo cercanas a la ciudad costera de Moca, en Yemen, en el marco del incremento de las hostilidades entre los rebeldes hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

El misil ha sido lanzado presuntamente por los rebeldes hutíes desde el este de la gobernación de Taiz y ha alcanzado el buque mientras navegaba cerca de las aguas de Moca, causando un aparatoso incendio. Los fallecidos son dos ciudadanos paquistaníes y un indonesio, según ha recogido el canal Aljumhuriya TV.

La agencia marítima británica UKMTO, afiliada a la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes, había informado previamente de que un buque de carga había sido alcanzado por un "proyectil desconocido" en aguas del mar Rojo cercanas a Moca, si bien por el momento los hutíes no se han pronunciado al respecto.

"Un buque de carga en el sur del mar Rojo ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que ha dejado víctimas. Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques navegar con precaución e informar cualquier actividad sospechosa a la UKMTO", ha indicado, sin dar más detalles al respecto.

Esto se produce poco después de que el Ejército de Yemen haya achacado, en la madrugada de este martes, a la insurgencia hutí nuevos ataques contra Moca, una de las instalaciones portuarias más grandes que continúan en manos del Gobierno yemení y que se encuentra cerca del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, así como contra barrios residenciales de Marib, en el oeste del país.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, ha instado a las partes a detener la "escalada" en Yemen y proteger a los civiles y la infraestructura civil tras el incremento más significativo de las hostilidades "desde el alto el fuego negociado por la ONU en 2022".