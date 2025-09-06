Miles de israelíes se manifiestan un sábado más contra Netanyahu y a favor de un acuerdo por los rehenes

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido un sábado más a las calles de varias ciudades israelíes para exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza desde el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 y para advertir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del riesgo de una incursión terrestre en la ciudad de Gaza.

En Tel Aviv los asistentes han interpelado al presidente estadounidense, Donald Trump, para que facilite un acuerdo. "¡Presidente Trump, salve a los rehenes ya!", rezaba la pancarta principal del acto, celebrado en la rebautizada como plaza de los Rehenes.

Entre los intervinientes ha estado la exrehén Ilana Gritzewsky, quien se ha lamentado porque "todavía" vive en "cautiverio" y ha recordado a quien estuvo gran parte del tiempo con ella, el rehén Matan Zangauker, aún retenido en el enclave palestino. "Lo veo hambriento, sediento, débil. Me pregunto si recuerda cómo suena mi voz, qué aspecto tengo", ha planteado, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Gritzewsky ha acusado a Netanyahu de prolongar el cautiverio de los 48 rehenes vivos restantes "por motivos políticos". "Mientras Matan y los rehenes siguen en la oscuridad, el primer ministro se aferra a su sillón. El enemigo nos secuestró, pero quienes los mantienen allí 701 días extra son ustedes, quienes toman las decisiones", ha reprochado.

"No habéis hecho todo lo posible. No habéis hecho bastante. Porque si lo hubiérais hecho, ellos ya estarían aquí", ha asegurado antes de acusar al Gobierno de "traicionar a sus ciudadanos".

También ha estado presente Orna Neutra, madre del militar secuestrado y fallecido Omer Neutra, quien ha criticado el plan para asaltar la ciudad de Gaza. "El Consejo de Ministros ha decidido tomar Gaza sin planificar cómo evitar que los rehenes sean asesinados. Quien no da respuestas hoy llevará eternamente la mancha de la vergüenza", ha reprochado.

Mientras, en Jerusalén, decenas de miles de manifestantes han secundado la convocatoria frente a la residencia oficial de Netanyahu, en la plaza de París, para pedir un acuerdo y desplegar un lazo amarillo --símbolo de los rehenes-- de decenas de metros.

"El faraón y Hamán nos sometieron a pogromos, pero usted, Benjamin Netanyahu, usted está por encima de todos ellos. Su único legado es la masacre y el fracaso del 7 de Octubre", ha reprochado Einav Zangauker, madre de Matan Zangauker. Los asistentes han respondido con gritos de "¡Traidor!" contra Netanyahu.

"Mi Matan está haciendo todo lo posible para sobrevivir en los túneles de Hamás. Él es el legado de abandono que dejas. ¿Por qué no ha respondido a Hamás tres semanas después? ¿Por qué envía a (ministro de Asuntos Estratégicos israelí Ron) Dermer a mentir al presidente Trump?", ha añadido.

Este viernes se ha publicado una imagen de otro de los rehenes, Alon Ohel, cuya madre, Idit Ohel, ha afirmado al Canal 12 que "apenas puede reconocer" a su hijo en el vídeo de propaganda publicado por las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica, las Brigadas Ezzeldín al Qassam.

"Hemos pasado un fin de semana muy complicado viendo a mi hijo. Hay momentos en los que apenas puedo reconocer a Alony", ha afirmado en referencia al vídeo, en el que también aparece Guy Gilboa-Dalal. "Su voz está rota. Es evidente que no está bien. No puede ver con el ojo derecho y no puede enfocar la visión", ha añadido. "Por un lado ha sido conmovedor después de tanto tiempo sin verlo, pero por otro ha sido duro. Ha sido duro verlo así", ha añadido.