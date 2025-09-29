O.Próx.- AMP.- Netanyahu pide disculpas al primer ministro qatarí y promete que Israel no volverá a atacar su territorio

Trump expresa su "deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Qatar hacia una senda positiva tras años de malentendidos mutuos"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido este lunes disculpas a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por el ataque perpetrado a principios de mes contra la capital de Qatar, Doha, y que tenía como objetivo una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que estaba negociando un alto el fuego para la Franja de Gaza.

"Israel lamenta la muerte de uno de sus ciudadanos en nuestro ataque. Quiero asegurarle que Israel tenía como objetivo a Hamás, no a los qataríes. También quiero asegurarle que Israel no tiene intención de volver a violar su soberanía en el futuro, y así se lo he prometido al presidente", ha dicho, en referencia al estadounidense, Donald Trump, según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí.

Al Thani, por su parte, ha expresado su agradecimiento por las "garantías brindadas para proteger al Estado de Qatar de ser blanco de ataques y por los compromisos asumidos para garantizar que tales violaciones no se repitan". A su vez, ha aclarado que está dispuesto a seguir participando en las labores de mediación para un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco de "su papel en la promoción de la seguridad y la estabilidad regionales".

Con todo, ha aprovechado la ocasión para agradecer a Trump "sus esfuerzos para lograr la paz en la región, incluyendo las garantías de que la agresión contra el Estado de Qatar no se repetirá y el compromiso de Estados Unidos con su alianza de defensa" mutua, ha indicado el Ministerio de Exteriores qatarí.

Las disculpas de Netanyahu han tenido lugar al ser recibido por el magnate neoyorquino en el Despacho Oval. Este último, ha expresado su "deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Qatar hacia una senda positiva tras años de agravios y malentendidos mutuos" a través de un mecanismo trilateral que fortalezca "los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas".

Al Thani y Netanyahu han "aceptado la propuesta" de Trump, según la versión estadounidense. Por su parte, Netanyahu, que sí ha aplaudido la idea, ha aprovechado la ocasión para manifestar sus "quejas" contra las autoridades qataríes por "apoyar" a los Hermanos Musulmanes, la "representación" de Israel en la cadena de televisión Al Yazira y "el apoyo antiisraelí en las universidades".

Ambos dirigentes, cercanos aliados de las autoridades estadounidenses, han "subrayado también su compromiso compartido de trabajar juntos de forma constructiva y disipar las percepciones erróneas, a la vez que consolidan los vínculos con Estados Unidos".

A parte de las tensiones entre Israel y Qatar con motivo del mencionado ataque, los tres líderes han "discutido una propuesta para poner fin a la guerra en Gaza, las perspectivas de un Oriente Próximo más seguro y la necesidad de un mayor entendimiento entre sus países". Por último, Trump ha elogiado a ambos líderes por su "disposición a avanzar hacia una mayor cooperación en beneficio de la paz y la seguridad para todos".