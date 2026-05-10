O.Próx.-AMP.- El primer ministro de Qatar pide a Rubio que "todas las partes respondan" a los esfuerzos contra la guerra

Archivo - RUSSIA, MOSCOW - NOVEMBER 18, 2025: Qatar's Prime Minister, Minister of Foreign Affairs Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani attends the 24th expanded meeting of the SCO Council of Heads of Government at the Russia National Centre. Yevge - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha incidido en que "todos" los actores del conflicto en Irán pongan de su parte ante los "esfuerzos de mediación" puestos en marcha para ponerle fin, en un encuentro que ha mantenido este sábado en Miami, Florida, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff.

El dirigente qatarí ha manifestado "la necesidad de que todas las partes respondan a los esfuerzos de mediación en curso, lo que abriría el camino para abordar las causas profundas de la crisis por medios pacíficos y el diálogo, y conduciría a alcanzar un acuerdo integral que logre una paz sostenible en" Oriente Próximo, según ha afirmado en una nota tras la reunión con los representantes de Estados Unidos, descrito como "país amigo".

Durante el encuentro, que ha tenido lugar este sábado, se abordaron los últimos acontecimientos en la región, "la mediación paquistaní destinada a reducir la escalada de tensiones y contribuir a mejorar la seguridad y la estabilidad" en la zona, además de "las estrechas relaciones de cooperación y asociación estratégica entre" Doha y Washington, según informa la agencia de noticias qatarí QNA.

Por su parte, Rubio ha trasladado a Al Thani "su agradecimiento por la colaboración" las autoridades qataríes en distintos ámbitos, sin precisar cuáles, en una breve nota difundida por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

"El secretario y el ministro de Exteriores también abordaron el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Qatar y la importancia de mantener una estrecha coordinación para disuadir amenazas y promover la estabilidad y la seguridad en todo Oriente Próximo", ha agregado.

Al Thani ha abordado asimismo la mediación entre los dos países en una conversación telefónica con su homólogo paquistaní, Shahbaz Sharif, a quien ha traslado su "agradecimiento" y su "pleno apoyo" a los esfuerzos de Pakistán por "poner fin a la crisis por medios pacíficos, haciendo hincapié en la necesidad de que todas las partes respondan" a ellos para "crear las condiciones adecuadas para el progreso de las negociaciones".

"Ambas partes repasaron las relaciones de cooperación entre sus países y las formas de apoyarlas y fortalecerlas, analizaron los últimos acontecimientos en la región y los esfuerzos de mediación de Pakistán destinados a reducir la escalada de manera que contribuya a mejorar la seguridad y la estabilidad en la región", ha indicado la cartera diplomática qatarí en un comunicado.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo paquistaní se ha mostrado "encantado" con la llamada de Al Thani, ha indicado en sus redes sociales. "Hemos intercambiado opiniones sobre la evolución de la situación regional y hemos reafirmado nuestro compromiso común de apoyar todos los esfuerzos en curso destinados a promover una paz duradera, la estabilidad y el diálogo constructivo en toda la región", ha agregado.

Sharif ha aprovechado para transmitir su "sincero agradecimiento" al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, de quien ha destacado su "sabio liderazgo" así como su "apoyo constante" a la labor de mediación de Islamabad y al que espera recibir en Pakistán, "muy pronto".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo, desatado a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.

Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.