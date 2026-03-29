Sánchez acusa a Israel de impedir el Domingo de Ramos y exige respeto a la "diversidad de credos"-. Fi"

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Israel respeto por "la diversidad de credos y el derecho internacional", después de que la Policía israelí haya impedido la entrada al Santo Sepulcro del jefe de la iglesia Católica en Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Sánchez ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén". "Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", ha denunciado.

Por ello, ha trasladado la condena del Gobierno de España a lo que ha calificado de "ataque injustificado a la libertad religiosa". "Exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir", ha escrito.

ISRAEL ASEGURA ESTAR "COMPROMETIDO" CON LA LIBERTAD DE CULTO

Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha respondido a Sánchez reprochándole que cuando un "misil iraní" impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro, "no tuvo nada que decir". "Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel", ha añadido en un mensaje en 'X'.

Por último, Ga'ar ha defendido que Israel "está comprometido con la libertad de religión y de culto". "Seguirá defendiéndola, a diferencia del régimen iraní, que apoya abiertamente a Sánchez", ha añadido.

EL PATRIARCADO LATINO DENUNCIA UN INCIDENTE "SIN PRECEDENTES"

En un comunicado publicado este domingo, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha asegurado que la Policía israelí ha interceptado la comitiva privada liderada por Pizzaballa cuando se dirigía a uno de los lugares de culto más importantes del mundo y los ha obligado a que dieran media vuelta.

Así, ha condenado la medida, considerándola "manifiestamente irrazonable y desproporcionada" y advirtiéndo de que supone "un grave precedente que ignora la sensibilidad de miles de millones de personas de todo el mundo, cuyas miradas están centradas en Jerusalén" durante la Semana Santa.

Por su parte, tanto Netanyahu como la Policía israelí han esgrimido que la decisión fue tomada por motivos de seguridad, siguiendo las instrucciones del Ejército en el marco de la guerra contra Irán. Además, la Policía ha asegurado que informó el sábado al Patriarcado Latino de que la visita no podría ocurrir por esta razón.

El incidente ha desatado una ola de críticas internacionales y vuelto a poner de relieve las acusaciones contra el Gobierno israelí por restringir las actividades del resto de comunidades religiosas de Jerusalén.