Sánchez anuncia embargo de armas por ley a Israel y prohibición de entrada a quien participe en genocidio

Tampoco se permitirá el paso de barcos o aviones con armamento para Israel ni la compra de productos de los asentamientos

Denuncia que lo que hace Netanyahu no es defender su país sino "exterminar" al pueblo palestino "indefenso"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

En una declaración sin preguntas en Moncloa, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

"Una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes", ha recalcado el presidente del Gobierno, recordando que ya hay más de 63.000 muertos, más de 159.000 heridos y unas 250.000 personas en riesgo de hambruna.

En opinión de Sánchez, "la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia, quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro (israelí, Benjamin) Netanyahu".

España, ha incidido el presidente, "no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo, nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo". "Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", ha reivindicado.

MEDIDAS CONTRA ISRAEL

Es aquí donde ha enmarcado el paquete de nueve medidas, que "se van a ejecutar de manera inmediata". Todas ellas vienen a sumarse a las adoptadas en los dos últimos años, en particular el reconocimiento de Palestina como Estado, que aunque no han "logrado frenar la masacre" sí han contribuido a dar un "mínimo horizonte de esperanza" al pueblo palestino, ha afirmado.

La primera de todas ellas, y que venía reclamando con insistencia Sumar, es "la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel" que se ha venido aplicando de facto desde octubre de 2023 y que "establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel".

Sumado a ello, y como también ha venido ocurriendo durante este periodo, también se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes, además de denegarse la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, ha señalado.

Asimismo, también se prohibirá "acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de Derechos Humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza", ha añadido, sin concretar expresamente a quién afectaría dicha medida y si incluiría a Netanyahu o alguno de sus ministros más radicales.

Por otra parte, se impondrá la prohibición de importar productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania "con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados". Al hilo de ello, también se procederá a limitar los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos "a la mínima asistencia legalmente obligatoria".

MÁS APOYO A LOS PALESTINOS

En otro orden de cosas, el Gobierno seguirá reforzando su apoyo a la Autoridad Palestina aumentando el número de efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la UE tiene en Rafá --donde hay alrededor de una docena-- y estableciendo nuevos proyectos de colaboración en ámbitos como la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.

Asimismo, se incrementará una vez más la contribución española a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), con unos 10 millones de euros adicionales, y, por último, se incrementará la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Tras enumerar las medidas, Sánchez ha reconocido que "no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra", pero ha confiado en que sirvan "para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia".

El presidente también ha querido dejar claro en su intervención que España "apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar", condenando una vez más los atentados de Hamás. Además, ha arrancado su intervención reconociendo que "el pueblo judío ha sufrido innumerables injusticias a lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas, que fue el Holocausto".