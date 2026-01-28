Las tropas de Israel "neutralizan" a un hombre tras un supuesto intento de apuñalamiento cerca de Jerusalén

Archivo - Policías de Israel en una imagen de archivo. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han "neutralizado" este miércoles a una persona tras un supuesto intento de ataque con arma blanca en un puesto de control situado entre Jerusalén y Belén, en Cisjordania, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

La Policía israelí ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que los agentes "identificaron a un sospechoso" llegado desde Cisjordania y ha agregado que durante el registro "sacó un cuchillo".

"Los guardias del puesto de control abrieron fuego contra el sospechoso, que fue neutralizado", ha manifestado, antes de resaltar que "no hubo bajas" entre las fuerzas israelíes.

Posteriormente, la Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Qusay Maher Ismail Halaika, de 28 años, según reza un comunicado publicado en redes sociales, y en el que señala que las tropas israelíes han "retenido su cuerpo".

Fuentes consultadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que las tropas israelíes han irrumpido con varios vehículos militares en la ciudad de Sair y han registrado la vivienda del fallecido, "destruido su contenido" y "maltratado" a miembros de su familia.