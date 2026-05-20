La UE recuerda a Ben Gvir que los activistas de la flotilla rumbo a Gaza "no son delincuentes condenados"

Hadja Lahbib, European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management attends a official ceremony honoring the victims of the deadly fire at the Le Constellation bar in Crans-Montana during New YearA•s celebrations. Attendees include European Par - Europa Press/Contacto/Marco Alpozzi

BRUSELAS, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, ha defendido este miércoles que los participantes de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza "no son delincuentes condenados" y ha recordado que el activismo "pacífico" es un derecho fundamental, tras la polémica suscitada por el video publicado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, reprendiendo a los activistas detenidos, esposados y arrodillados, en el puerto de Ashdod.

"Mira este vídeo. No se trata de delincuentes condenados. Son activistas que intentan llevar pan a quienes pasan hambre", ha señalado la comisaria en sus redes sociales, siendo la primera reacción de un miembro del Ejecutivo comunitario a las imágenes difundidas durante la jornada por el propio Ben Gvir.

Lahbib ha recordado que "el activismo pacífico y la libertad de reunión son derechos fundamentales" y ha reclamado en la misma publicación que "hay que proteger a la población civil". "Hay que respetar el Derecho Internacional Humanitario. Nadie debería ser castigado por defender a la humanidad", ha agregado.

También se ha hecho eco del polémico vídeo el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, que ha considerado "totalmente inaceptable" el comportamiento de Ben Gvir, recalcando que "sus propios colegas del Gobierno" israelí se hayan desmarcado de ello.

El Anouni ha pedido a las autoridades de Israel "la rápida puesta en libertad de todos los detenidos" y que garanticen "la protección y el trato digno de estos activistas, entre los que se encuentran varios ciudadanos de la UE", 33 de ellos de nacionalidad española.

"Toda persona detenida debe ser tratada con seguridad, dignidad y de conformidad con el Derecho internacional", ha recordado en un mensaje que ha difundido en sus redes sociales.

Las imágenes de Ben Gvir ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla, han generado una polémica de calado internacional tras las denuncias de Italia, España, Francia, Canada y Países Bajos --quienes han convocado a los respectivos embajadores de Israel en sus territorios-- así como de Polonia, Grecia y Reino Unido.